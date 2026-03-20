La Justicia allana la sede de la AFA de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar.

El procedimiento fue ordenado por el juez González Charvay, que investiga el contrato entre la entidad madre del fútbol argentino y Javier Faroni.

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