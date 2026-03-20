Rafecas retiene la denuncia de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández culpa al gobierno de Milei

El juez federal Daniel Rafecas rechazó un planteo de la defensa del ex presidente Alberto Fernández en el que pretendía que la causa por violencia de género que le inició su ex pareja y madre de su hijo menor Fabiola Yañez deje de tramitar en los tribunales Comodoro Py y pase a la justicia nacional, al fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. "Estoy convencido que el gobierno de Javier Milei está involucrado en esta denuncia", aseguró Fernández en diálogo con PERFIL.

En una sentencia a la que accedió este medio, Rafecas tuvo en cuenta que la Cámara ya había resuelto en dos oportunidades que era el fuero federal el que tenía que intervenir: el 2 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024. “Si bien, en una primera ocasión, la Cámara Federal afirmó la competencia federal de manera preliminar; cuando fue llamada nuevamente a intervenir, afianzó su criterio en cuanto a que es inviable rechazar la intervención del magistrado federal”, apuntó Rafecas.

El juez recordó que “los hechos habrían sido ejecutados por quien, a la fecha de su comisión, revestía el cargo de Presidente de la Nación y que, tal condición habría tenido especial incidencia en la conformación del contexto de violencia de género”.

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La Cámara Federal ratificó el juicio a Alberto Fernández en la causa que le inició Fabiola Yañez

Además, tanto los camaristas como Rafecas tuvieron en cuenta que la violencia que denuncia Yañez se habría desarrollado en la Quinta de Olivos, un lugar en donde el gobierno federal tiene “exclusiva jurisdicción” y por lo que corresponde a la justicia federal investigar. Fuentes ligadas a la causa contrarrestaron este argumento y señalaron que, si fuera así, tendría que investigar la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción en el barrio de la residencia presidencial.

La denuncia de Fabiola Yáñez

El ex presidente Alberto Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas.

Estos hechos, señaló la Justicia, se habrían perpetrado antes y después del ejercicio de la presidencia y tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a través de comunicaciones remotas con Yañez, cuando ya residía en España.

El fiscal federal Ramiro González ya había firmado el año pasado el requerimiento de elevación a juicio para Fernández. En octubre pasado, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la elevación a juicio de la causa. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron los planteos de nulidad presentados por la defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, mientras que el tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia.

El apartamiento del juez Julián Ercolini

A principios de octubre pasado, la Cámara de Casación había resuelto apartar al juez Julián Ercolini de la causa. En su momento, el ex presidente planteó que Ercolini "se debería haber apartado" por la enemistad manifiesta entre ambos. El magistrado tuvo a su cargo las causas Papel Prensa, Hotesur y Vialidad, por la que está condenada a seis años de prisión (que cumple en su domicilio) la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Ercolini ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por la causa Oil Combustibles.

Además, integró la comitiva que viajó a Lago Escondido junto a sus colegas Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques (actual ministro de Justicia), Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, donde los alojó el empresario Joe Lewis.

Alberto Fernández: “Estoy convencido que el gobierno de Javier Milei está involucrado en esta denuncia”

En diálogo telefónico con PERFIL, el ex presidente insistió en que la causa debería tramitar ante la justicia de la Ciudad porque “tiene más pruebas”. “La justicia federal limitó el cuadro probatorio, no me permitió hacer las medidas de prueba que yo requería”, dijo Fernández.

“Estoy convencido que el gobierno de Javier Milei está involucrado en esta denuncia. Son supuestos hechos que no tienen nada que ver con mi función de presidente”, dijo en relación con el argumento de la competencia de la justicia federal para llevar adelante el juicio.

Fuentes ligadas a la causa, confirmaron a PERFIL que el expediente ahora está en la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar la competencia. Durante su presidencia Fernández impulsó el juicio político contra el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, y cuestionó al resto de los integrantes en otras oportunidades, por caso por la lentitud en la investigación del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022.

CP