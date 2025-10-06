lunes 06 de octubre de 2025
POLITICA
JUSTICIA

Apartan al juez Ercolini en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández

Lo decidió la Cámara de Casación quien afirmó en su fallo que se aportaron elementos nuevos sobre el vínculo previo entre el expresidente y el magistrado. Qué va a pasar con la causa contra el expresidente.

Alberto Fernandez y Julian Ercolini 20240510
Alberto Fernandez y Julian Ercolini. | Collage

La Cámara de Casación apartó hoy al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, quien está procesado por la denuncia de su exmujer Fabiola Yañez.

En su fallo, el tribunal afirmó que se aportaron elementos nuevos sobre el vínculo previo entre el expresidente y el magistrado.

La causa estaba a punto entrar en juicio oral, pero el máximo tribunal penal del país, sostuvo la validez de todos los actos producidos hasta ahora.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota