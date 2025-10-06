Apartan al juez Ercolini en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara de Casación apartó hoy al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, quien está procesado por la denuncia de su exmujer Fabiola Yañez.

En su fallo, el tribunal afirmó que se aportaron elementos nuevos sobre el vínculo previo entre el expresidente y el magistrado.

La causa estaba a punto entrar en juicio oral, pero el máximo tribunal penal del país, sostuvo la validez de todos los actos producidos hasta ahora.

