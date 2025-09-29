Alberto Fernández acusó a Fabiola Yañez de pedirle “un departamento” para no denunciarlo

El expresidente Alberto Fernández se refirió este fin de semana a la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, en la que se encuentra procesado, y rechazó de manera enfática las acusaciones. Según sus declaraciones, su expareja le habría reclamado “un departamento” y otros recursos económicos a cambio de no formular la denuncia.

Fernández fue entrevistado en el canal de streaming de Roxana Kreimer, licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales, y sostuvo que “alguien indujo” a Yañez a declarar en su contra. Incluso sugirió que a su expareja le habrían ofrecido dinero para radicar la denuncia, lo que finalmente la impulsó a presentarse ante la Justicia.

“En una llamada telefónica ella me dice: ‘Si no hago la denuncia, ¿qué gano yo? Porque si hago el documental me van a pagar x millones de dólares. Yo quiero garantizarme mi futuro y el futuro de mi hijo’”, relató el expresidente durante la entrevista.

En otro pasaje, Fernández afirmó: “En los chats desde el momento en que ella no hace la denuncia hasta que la hace, sus planteos eran ‘Vení a Madrid y arreglemos esto personalmente’. Lo que ella quería era un departamento y recursos que yo no tengo. Ese fue el determinante que la llevó a accionar de esta manera, sin medir las consecuencias”.

Asimismo, cuestionó la labor del magistrado interviniente: “El juez ha actuado de modo tan escandaloso que la única prueba que tiene es el testimonio de Fabiola Yañez, amparada, en alguna medida, por su madre. Se niega a recibir los testimonios de los empleados de la Quinta de Olivos”, dijo en referencia al juez federal Julián Ercolini.

En cuanto a las pruebas aportadas por la denunciante, entre las que se encuentran imágenes que exhibirían presuntas lesiones en un contexto de violencia de género, Fernández señaló: “Las amigas de Fabiola han declarado y han dicho que los golpes eran producto de sus caídas porque bebía alcohol, y que se sacaba fotos para después usarlas en mi contra. Nada de eso fue valorado por el juez Ercolini”.

El exmandatario también apuntó contra la esteticista de Yañez, a quien denunció por “falso testimonio” respecto de las lesiones. Según dijo, “reconoció que había estado el 19 de julio haciéndole un tratamiento de plasma enriquecido en plaquetas a Fabiola, lo que verdaderamente le causó un daño en el ojo”.

La denuncia de Yáñez contra Fernández fue presentada en agosto de 2024, pocos días después de que trascendieran chats privados entre ella y María Cantero, secretaria privada del expresidente, que exponían presuntos episodios de violencia. Aquellas conversaciones salieron a la luz en el marco de la causa Seguros, en la que Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Fabiola Yáñez presentó la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género el 6 de agosto de 2024.

Respecto de esa investigación, Fernández pidió que se revise su origen: “En la causa Seguros está el interés de Clarín, que es dueño de un broker de seguros y seguramente habrá querido entrar a ese negocio, porque es un negocio de 50 mil millones de pesos”.

En agosto pasado, el fiscal federal Ramiro González solicitó ante Ercolini la elevación a juicio oral y público del expediente que investiga a Fernández por los hechos denunciados por Yañez, en el que fue imputado por “lesiones leves y graves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”.

En paralelo, la Cámara Federal de Comodoro Py comenzó a analizar la situación procesal del exmandatario en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno.

