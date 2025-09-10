Alberto Fernández: "El gran artífice del triunfo del peronismo es Sergio Massa"

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, solicitó revocar el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Nación Seguros”. Al respecto, el propio Fernández señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190): “Casanello me procesó por haber nombrado a mi secretaria”.

Alberto Fernández también se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones del domigo: "Está clarísimo que ha salido un gran referente, un gran referente que es Kicillof. Pero ojo, hay un personaje al que no se le presta atención lo suficiente y que es el gran artífice de este triunfo, que se llama Sergio Massa".

Alberto Fernández es abogado, profesor universitario. Nació un 2 de abril de 1959 en Buenos Aires. Ejerció el cargo de jefe de Gabinete de Ministros en 2003 hasta el 2008 y fue presidente de la Nación de la República Argentina hasta el 10 de diciembre de 2023.

Vos padeciste tener a Cristina Kirchner continuamente sobre tus espaldas, y todo parece indicar que el aprendizaje de Kicillof es que, si le tocara ser presidente, tendría que quedar bien claro que el poder de Cristina no es un poder omnisciente que está siempre vetando lo que pueda decir. ¿Encontrás que él está aprendiendo de lo que te pasó a vos y que el camino que está recorriendo es correcto, y que lo que necesita es tomar distancia de Cristina?

Creo que no hay que tomar distancia de ningún peronista. Creo que todos hacemos falta. O sea, yo creo eso. Está clarísimo que ha salido un gran referente, un gran referente que es Kicillof. Pero ojo, hay un personaje al que no se le presta atención lo suficiente y que es el gran artífice de este triunfo, que se llama Sergio Massa, que fue capaz de unir a partes que eran imposibles de unir y que todos creemos que, en un momento, esto se iba a quebrar. La unidad es importantísima. Es una condición necesaria para pensar en el triunfo. No es una condición suficiente.

Por lo tanto, acá no hay que renunciar a nadie. Acá nadie sobra. Y no es este el momento para los que somos peronistas y frente a lo que está viviendo la patria. Yo soy de los que sigue creyendo que primero la patria, después el movimiento y, por último, los hombres. Yo, que he sido muy castigado por los propios, no me importa. Yo me banco el castigo, pero lo importante es que el peronismo se recupere y que el peronismo sea capaz de volver a poner en la senda correcta al país.

Yo, la verdad, creo que hay muchas cosas que se están haciendo mal. Creo que la República está lastimada porque le otorgaron a una persona que, a mi juicio, no está en su punto de equilibrio necesario, poderes que nunca debieron haberle delegado. Cuando leo que van a licitar el Regimiento de Patricios, me parece una vergüenza absoluta, y hay que reaccionar. Hay que reaccionar más allá de que le hayan facultado a hacerlo. Hay que reaccionar. No pueden seguir, no puede seguir ese poder en mi ley después del resultado del domingo. No puede existir.

El motivo de la convocatoria es que ayer el fiscal Agüero hizo un pedido para revocar tu procesamiento en la causa que te llevaban adelante. Nos gustaría que vos compartieras con nuestra audiencia, de la manera más didáctica a los legos del derecho, qué significa eso y qué posibilidades hay de que finalmente termine en que la causa finalice sin vos siendo culpable.

Gracias primero por invitarme para hablar de esto, porque es un tema que a mí me preocupa mucho, porque que a mí me involucren en supuestos hechos de corrupción es algo que me afecta personalmente, mucho. Esta causa se inició como consecuencia de una nota que apareció en el diario Clarín, donde se hablaba de que yo había firmado un decreto donde se ponían todos los seguros en cabeza de una empresa del Estado, que era Nación Seguros, y que con eso había privilegiado enormes negocios de productores de seguros.

Con ese argumento fui llamado a prestar declaración indagatoria, diciendo que un decreto que yo había firmado que ponía el monopolio de los seguros del Estado en manos del Banco Nación, era un decreto que permitía una organización criminal donde se favorecían supuestos productores de seguros, entre ellos el marido de mi secretaria. Bueno, repentinamente esta causa inicialmente la tuvo el juez Ercolini, que yo siempre recusé, porque fue el juez al que yo denuncié en Lago Escondido y respecto de quien guardamos una manifiesta enemistad. Y como consecuencia de eso la causa tuvo esa irrupción inicial.

Después pasa a lo del juez Casanello, porque la causa estaba originalmente en lo del juez Bonadío, en el juzgado que era del juez Bonadío, y hay jueces que se van subrogando y cumpliendo las funciones de juez en ese tribunal. Llega lo de Casanello y Casanello repentinamente me procesa. Ya no me involucra en el dictado del decreto, ya no me cuestiona el dictado del decreto, ya no me involucra en ninguna de las supuestas maniobras que me había atribuido Ercolini y me procesa por otro delito, que es “negociaciones incompatibles con la función pública”. El argumento que usa es que yo debía haber tenido más cuidado al nombrar a mi secretaria, sabiendo que era la mujer de un productor de seguros. Lo que no atiende él es que es mi secretaria desde hace más de 30 años. O sea, yo no la nombré porque saqué ese decreto y busqué a la mujer de un productor de seguros: fue porque me acompañó siempre.

Entonces, ayer yo apelé esa decisión, pedí la nulidad del procesamiento porque a mí nunca me indagaron por ese hecho. De repente, el juez Casanello no cuestiona en nada el decreto que yo firmé y pido que se revoque y se anule mi procesamiento. El fiscal de Cámara, que habla después que hablé yo, hace una serie de observaciones interesantes. No está de acuerdo con la nulidad que nosotros planteamos, pero dice que a mí el juez Ercolini me hizo un montón de imputaciones sobre las que nunca se expresaron si yo tenía algo que ver o no, porque el fallo se encamina hacia otro lado. Y además dice que no hay pruebas suficientes. Se critica a Ercolini y a Casanello, a uno por una cosa y a otro por otra.

Entiendo bien lo que dice exactamente, sin dar nombres: “Miren, en la causa al doctor Fernández le imputaron una serie de hechos sobre los que nunca se tomó ninguna decisión, y se le toma decisión sobre un hecho sobre el que no hay pruebas.”

