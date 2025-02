El expresidente Alberto Fernández se presentó este lunes en los tribunales federales de Retiro para participar de una audiencia clave en el marco de la causa Seguros, que lo tiene entre los principales acusados. En ese sentido, la Sala II de la Cámara Federal citó a la defensa del exmandatario, a cargo de Mariana Barbitta, para que exponga los motivos por los cuales sigue reclamando la recusación del juez Julián Ercolini del expediente.

La audiencia se realizará ante el camarista Roberto Boico, a quien el exjefe de Estado le explicará las razones por las cuales considera que el magistrado tiene una "enemistad manifiesta" hacia su persona y debería ser apartado del caso. En un inicio, la citación había sido para el 23 de diciembre, pero tuvo que ser prorrogada debido a que la letrada se encontraba fuera del país.

Causa Seguros: el broker Martínez Sosa y la ex secretaria de Alberto Fernández presentaron escritos y se negaron a declarar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fernández pidió el apartamiento de Ercolini por temor de parcialidad, ya que como presidente lo denunció a raíz del viaje que realizó con otros jueces, fiscales, funcionarios porteños y exagentes de inteligencia al Lago Escondido en octubre de 2022, por supuesta invitación del grupo multimediático Clarín. Sumado a esto, manifestó que conocía al magistrado “de hace décadas” e incluso sugirió que habían tenido una relación de amistad, que se distanció cuando asumió como jefe del Estado y se acrecentó después del episodio del Lago Escondido.

Por su parte, Ercolini negó ambas situaciones y replicó que no existían razones para aceptar la recusación porque ello afectaría “el principio del juez natural” en la investigación. Asimismo, rechazó in limine el primer planteo de recusación y la solicitud pasó a revisión de la Cámara Federal porteña.

Durante su presidencia, Alberto Fernández fue crítico del juez Julián Ercolini por las investigaciones que él encaró contra la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner, e incluso se lo sindicó como parte del “lawfare”, esta suerte de complot entre sectores del poder judicial y la oposición para perjudicarlos en ese momento.

La acusación central de la causa Seguros apunta a Fernández, algunos brokers y varios funcionarios de Nación Seguros como Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. Según la Justicia, se habría implementado un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. De esa manera, las designaciones por parte de los organismos públicos eran, en muchos casos, una pantalla.

En ese sentido, Ercolini acusó al expresidente de tener el control de toda la maniobra, al margen del decreto 823/21. “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”, planteó el juez.

Alberto Fernández solicitó la "nulidad" de su citación en la causa Seguros

Durante la indagatoria que se le realizó en noviembre, el exmandatario no contestó las preguntas del juez Ercolini ni del fiscal Carlos Rívolo. Por el contrario, solo presentó un escrito en el que defendió el decreto 823, sosteniendo que esa norma, que le entregó el monopolio a Nación Seguros, terminó con la “cartelización”, aunque manifestó que no la impulsó él.

Asimismo, intentó desligarse de Héctor Martínez Sosa, marido de su exsecretaria privada, María Cantero. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, indicó.

Alberto Fernández deberá volver a Comodoro Py por la denuncia de Fabiola Yañez

En paralelo, el expresidente deberá volver este martes a declaración indagatoria en Comodoro Py, pero en el marco de la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez. No obstante, su defensa presentó nuevamente este lunes distintos recursos con miras a lograr otra suspensión de la audiencia, que eran analizados por el fiscal federal Ramiro González y el juez Julián Ercolini.

El exmandatario está imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la exprimera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones". Se tratan de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

Alberto Fernández acusó a Fabiola Yañez de manipularlo utilizando a su hijo y relató que no pudo hablar con él durante Navidad ni Año Nuevo.

La investigación está delegada en la fiscalía federal de González, quien imputó a Fernández y reclamó su citación basado en la prueba recabada en el expediente, como capturas de imágenes que Yañez envió a Cantero y fueron halladas en un peritaje al celular de esta última en el marco de la causa Seguros. Por su parte, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024". La abogada del exfuncionario, Silvina Carreira, intentó sin éxito apartar al magistrado del caso, sobre la base de un presunto "temor de parcialidad".

Yañez declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos, mientras que por los tribunales pasaron la exsecretaria Cantero; el exintendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; su esteticista Florencia Aguirre; su examiga y exempleada presidencial, Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández.

En medio de las críticas del Gobierno, Fabiola Yáñez renunció a tener custodia oficial en España

"El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica", consignó la fiscalía.

Esta será la segunda declaración indagatoria de Fernández desde que dejó la Presidencia. En noviembre pasado fue indagado en la causa que investiga delitos en la contratación de "brokers" como intermediarios para la suscripción de pólizas de seguros de organismos públicos por parte de Nación Seguros. En este caso también interviene el juez Ercolini y está pendiente de resolución su situación procesal.

MB/