Alberto Fernández declara como indagado en la causa por los seguros

El ex presidente Alberto Fernández enfrenta hoy su primera declaración indagatoria desde que dejó el poder. La cita está programada para las 10 de la mañana en los tribunales de Retiro, según dispuso el juez federal Julián Ercolini. Este paso procesal, inicialmente pautado para el 20 de noviembre, se había postergado por un pedido de la fiscalía, alegando cuestiones de agenda.

Mañana será el turno de Héctor Martínez Sosa, conocido "broker" de seguros, y de su esposa, María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada de Fernández. Ambos están citados para el 28 de noviembre, también en calidad de imputados.

Las acusaciones: un esquema de intermediación irregular

A Fernández y a los demás involucrados se les imputa haber operado, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos. Según la acusación, el mecanismo se basaba en el direccionamiento irregular de contratos de seguros en beneficio de particulares y empresas, utilizando como intermediaria a la firma Nación Seguros S.A.

María Cantero en Tribunales

El expediente detalla que “una parte de los imputados, con la connivencia de Fernández, habría gestionado la contratación de seguros para diversas reparticiones públicas, incluyendo la participación de intermediarios que no cumplían funciones reales pero recibían comisiones elevadas”.

El juez Ercolini puntualizó que, en algunos casos, se habrían designado productores y coaseguradoras sin procesos formales, mientras que en otros se habrían simulado actos para beneficiar económicamente a terceros. Entre los implicados figuran Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello, cuyas declaraciones también fueron reprogramadas.

El rol de la ex secretaria presidencial

María Cantero, esposa de Martínez Sosa, es señalada como figura clave en el entramado. Según la investigación, ocupaba “un lugar de privilegio” como secretaria histórica de Fernández, una posición que más tarde derivó en un cargo en la Presidencia sin concurso ni procesos de selección.

El juez subrayó que Martínez Sosa mantenía una relación estrecha y de larga data con Fernández, además de su vínculo con Cantero. Se habrían registrado numerosos intercambios de obsequios, préstamos, dinero y joyas entre las partes, así como el uso compartido de inmuebles.

Otros frentes judiciales para Fernández

La causa, que tiene al fiscal federal Carlos Rívolo a cargo, no es el único problema judicial que enfrenta el ex presidente. Paralelamente, Fernández está imputado en una causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez. En ese expediente, el fiscal solicitó la semana pasada su citación a indagatoria, un pedido que también deberá resolver el juez Ercolini.

La jornada de hoy marca un momento crítico en el devenir judicial de Fernández, cuya etapa post presidencial parece destinada a desarrollarse más en los tribunales que en el ámbito político.

