Fabiola Yañez tomó la decisión de renunciar a la custodia presidencial que tenía en Madrid, España, tras las críticas del gobierno de Javier Milei, que había solicitado a la Justicia retirar ese beneficio. La ex primera dama había sido escoltada por personal de seguridad desde mediados del año pasado, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales para financiarlo.

"Fabiola Yáñez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid donde residen hace más de un año. Dicha decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional. Por esta razón mi mandante ha decidido renunciar a la custodia y continuar su vida normal en España. En caso de un eventual incidente que lo habilite, recurrirá a este Juzgado y/o en su caso, a la justicia española", comunicó su abogada Mariana Gallego en la solicitud enviada al juez, que mencionó Clarín.

Bullrich dijo que Fabiola Yañez se escapó de la custodia en Año Nuevo

En medio del escándalo por el costo de los custodios de Fabiola Yañez en Madrid, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la ex primera dama "se escapó de la custodia" durante la cena de Año Nuevo y no respondió las reiteradas llamadas de los agentes encargados de protegerla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El día 31 (de diciembre) la señora Yañez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia", sostuvo Bullrich al referirse a las imágenes de la ex de Alberto Fernández cenando en La Única, un exclusivo restaurante mexicano cerca de la Puerta de Alcalá en Madrid. Para Año Nuevo, el menú fijo tuvo un costo de 250 euros por persona, equivalente a más de 319.000 pesos argentinos, según la cotización del euro blue al cierre del año.

La polémica surgió luego de que se difundieran videos donde la actriz y periodista fue vista disfrutando no solo de los manjares y tragos del lugar, sino también acompañada por un hombre, cuya identidad no trascendió. Sobre esto, la ministra de Seguridad reveló: "La custodia se enteró por una foto en Instagram de que estaba en un lugar".

"La llamaron por teléfono infinidades de veces y no atendió. Luego atendió y les dijo 'bueno, si quieren me vienen a buscar'. Directamente se escapó de la custodia", afirmó en diálogo con LN+. Además, la funcionaria nacional señaló que las personas que tienen oficiales asignados no los pueden utilizar cuando quieren o cuando les conviene, sino de forma constante.

“Una custodia significa que hay riesgo de que puede ocurrir en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, es permanente. Ese es un tema que ahora vamos a ordenar”, sentenció. En este sentido, Bullrich destacó que las custodias se asignan cuando existe "un riesgo 24x7" y enfatizó: “Las custodias intermitentes terminan siendo más bien servicios personales, donde un día la uso si me conviene porque me lleva en auto y al otro día no la uso”.