La ex primera dama, Fabiola Yáñez, sigue en el centro de la polémica por la custodia presidencial financiada con fondos públicos mientras vive en Madrid.

Según Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, la custodia asignada consiste en "dos policías argentinos especializados en seguridad que viajaron específicamente para esa tarea". El funcionario detalló que el costo mensual de cada custodio asciende a "18 mil euros, incluyendo sueldo, comida, alquiler y otros gastos".

Hasta el momento, según el cálculo del Gobierno, ya se desembolsar "más de 300 mil dólares" en la protección brindada a Yáñez, que denunció al exmandatario y su exesposo Alberto Fernández por violencia de género,

Bullrich, la Justicia y el estudio de riesgo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su equipo, comenzó a elaborar un informe detallado que será enviado al juez Julián Ercolini. Este documento tiene como objetivo determinar si las condiciones actuales justifican mantener la custodia de Yáñez, como lo solicitó el presidente Javier Milei.

"Estamos trabajando en un informe de riesgo para informar al juez. Hoy no vemos que el riesgo esté vigente, pero la decisión final la tomará la Justicia", sostuvo Soto en declaraciones a radio La Red. Agregó que, si bien se trata de una situación polémica, "si existe un riesgo, aunque sea costoso, debe cumplirse. Pero si no hay riesgo, no se justifica mantenerla".

Además, Soto aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene la facultad de retirar la custodia sin una orden judicial. "El Ministerio actúa como auxiliar de la Justicia. Las custodias se colocan o se retiran solo bajo decisión de un juez", enfatizó.

Proyecto de ley para limitar custodias en el exterior

El debate tomó mayor relevancia tras la difusión de videos en los que se ve a Yáñez celebrando Año Nuevo en un exclusivo restaurante de Madrid. Este hecho reavivó las críticas sobre el uso de fondos públicos para financiar su protección.

En este contexto, la diputada Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, anunció un proyecto de ley que busca recortar las custodias asignadas a ex mandatarios y sus familias, especialmente fuera del país.

"Sobre el caso de Fabiola Yáñez y el beneficio de estar custodiada con el bolsillo de todos los argentinos en España mientras mantenía una cita amorosa, decidí presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de ex mandatarios", expresó Pagano en su cuenta de X, acompañando el mensaje con los fundamentos de la iniciativa.

El tema promete generar nuevas discusiones en el Congreso y entre los actores políticos, en medio de un clima cada vez más tenso respecto del manejo de los recursos públicos.

En un escrito judicial con tono contundente, Alberto Fernández solicitó que la Justicia ordene el "reintegro inmediato" al país de su hijo Francisco, de apenas 2 años, quien actualmente vive en España con su madre, Fabiola Yáñez.

El exmandatario argumentó que Yáñez pone "en riesgo" al niño y expresó su preocupación frente al posible retiro de la custodia asignada a su expareja, medida que se está evaluando tras un pedido del presidente Javier Milei en redes sociales.

Fernández advirtió que la remoción de la custodia podría significar "un peligro para la integridad física y emocional” de Francisco.

En su presentación, el exjefe de Estado destacó que su hijo pasó las Fiestas alejado de su familia, mientras "su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos".

La solicitud de Fernández abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el expresidente y su exesposa, sumando más tensión a la disputa judicial por el bienestar del menor.

