Luego de suspender de manera indefinida la fecha de indagatoria a Alberto Fernández el pasado 17 de diciembre por el caso donde se lo investiga por violencia de género contra Fabiola Yañez, finalmente se decidió un día concreto para llevarla a cabo: el próximo 4 de febrero. Así lo anunció el juez Julián Ercolini, luego de que la Cámara Federal rechazara los últimos planteos del expresidente el jueves 26. La convocatoria había sido suspendida dos veces.

Tras ser ratificado en la causa por la Cámara, el magistrado resolvió que el caso denunciado por Yañez permanezca en Comodoro Py. Y es que la defensa del exmandatario pretendía que se llevara a cabo un pase de la investigación al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, había pedido que se aparte a Ercolini de la causa por considerarlo “parcial”.

Alberto Fernández deberá presentarse a declarar el 4 de febrero de 2025

Fue a partir del pedido que Ercolini suspendió el llamado a declaración indagatoria al que lo había citado, en un principio, para el 17 de diciembre. De hecho, se hicieron dos presentaciones en el juzgado en una semana. Primero, la defensa expuso que el expediente debía mudarse al fuero Penal Contravencional de la Ciudad ya que “los hechos investigados deben incluirse en las contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código de dicha jurisdicción”.

Luego, intentaron apartar nuevamente a Ercolini por una posible “parcialidad”, ya que éste podría generar que la indagatoria y el proceso en general “se vieran afectados”. La solicitud de Carreira se basaba en el “temor” de que el magistrado ya hubiera formado un juicio previo sobre el caso de la ex primera dama, lo que afectaría la “imparcialidad” del proceso. Sin embargo, y a través de una resolución, Ercolini rechazó el pedido bajo el argumento de que “no existe un basamento fáctico ni jurídico que sustente el planteo” de Fernández, lo que fue ratificado por la Cámara Federal porteña.

Cuál es la nueva acusación de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández que involucra a su hijo

Al expresidente se le imputan los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud y coacciones hacia su exmujer para que no presentara la denuncia en su contra. En caso de ser declarado culpable, la pena máxima permitida para su caso podría llegar hasta los 18 años de cárcel.

Fabiola Yañez dijo que el expresidente "jamás le pidió perdón" por sus actos

Año de postergaciones y complicaciones

Además de la causa por violencia de género, Fabiola Yañez apuntó nuevamente al exmandatario, en este caso por cuestiones relacionadas a su hijo Francisco. Durante una nota con el medio español Ok Diario, la ex primera dama aseguró que Fernández le exige videollamadas de hasta 65 minutos, lo que, según Yañez, resulta inapropiado para un niño de tan solo dos años y medio.

Según su relato, "la situación empeoró" con actitudes hostiles hacia el menor, que de acuerdo a las propias palabras de Yañez, están documentadas en grabaciones donde se escucha a Fernández retándolo. “¡Si no me vas a hablar, no me llames!”, habría vociferado.

Además, lo acusó de intentar recusar a jueces, en medio de la disputa judicial que enfrenta con él. En ese sentido, manifestó que, aunque Fernández "aunque lo intente, no podrá recusar las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez junto a su hijo, Francisco.

Los intentos de posponer las indagatorias o procesos de parte del expresidente no aplican sólo a la causa de violencia de género hacia Fabiola Yañez. También ocurrió con las acusaciones en torno a las supuestas irregularidades con la contratación de Seguros para organismos públicos durante su gobierno. El último había sido un pedido de nulidad de indagatoria, a principios de diciembre. Lo hizo la abogada Mariana Barbitta en una audiencia ante los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

