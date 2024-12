La indagatoria de Alberto Fernández por violencia de género quedó suspendida indefinidamente

La Justicia Federal suspendió “hasta nuevo aviso” la indagatoria de Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez. Es luego de que el expresidente pidiera recusar al juez Julián Ercolini por considerarlo "parcial", lo cual le permitió extender los plazos para presentarse a declarar en Comodoro Py.

A su vez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 concedió un recurso presentado por la defensa de Alberto Fernández ante la Cámara de Apelaciones, en donde cuestionó la competencia del caso y solicitó que se investigue en otro fuero. De esta manera, y hasta que no quede confirmado en el expediente quién continuará como juez de la causa, Fernández no será indagado.

La indagatoria a Alberto Fernández por violencia de genero quedó suspendida "hasta nuevo aviso"

El expresidenrte logró modificar la fecha de la indagatoria tres veces en diciembre: primero, había sido citado para el martes 17. Luego, la audiencia se pasó para el 26. El viernes pasado, el juez la pospuso para el 2025., Hoy, Ercolini decidió que la declaración se suspenda de forma indefinida. Esto sería hasta tanto se resuelva la recusación que hizo el expresidente en su contra. Al no haber una fecha concreta para la indagatoria, el juez deberá esperar la respuesta del tribunal superior.

La causa se inició en agosto pasado, cuando la ex primera dama denunció a Fernández ante el juez Ercolini, quien ordenó medidas de "restricción y protección" urgentes. En aquel momento, el ex jefe de Estado había afirmado que las acusaciones eran falsas. A principios de diciembre, Yáñez volvió a hablar públicamente del tema y declaró que “él jamás le pidió perdón por las palizas que le daba”. En este sentido, señaló que para el ex mandatario, “la culpa de los problemas la tenía siempre ella”.

Fabiola Yáñez treveló que el ex mandatario nunca le pidió perdón

Una postergación tras otra

En los últimos días, Fernández hizo dos presentaciones en el juzgado mediante su abogada defensora, Silvina Carreira. En primer lugar, la letrada expuso que el expediente debía mudarse al fuero Penal Contravencional de la Capital Federal. La decisión la justificó alegando que “los hechos investigados deben incluirse en las contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código de dicha jurisdicción".

Luego, el ex jefe de Estado intentó apartar nuevamente a Ercolini tras manifestar que “la indagatoria y el proceso en general podrían verse afectados”, debido a una posible “parcialidad de parte de Ercolini”. Sin embargo, el juez rechazó el pedido bajo el argumento de que "no existe un basamento fáctico ni jurídico que sustentara el planteo". Fernández no se quedó de brazos cruzados: se presentó ante la Cámara de Apelaciones y, por ese motivo, no se podrá realizar la indagatoria hasta tanto no se expida el organismo correspondiente -en este caso, la Cámara porteña- que defina quién seguirá a cargo de la causa.

Los intentos de postergación del expresidente no aplican sólo a la causa de violencia de género hacia Fabiola Yáñez. Y es que el proceso judicial iniciado contra Fernández en torno a las supuestas irregularidades con la contratación de Seguros para organismos públicos durante su gobierno, también sufrió algunos reveses. ¿El último? Un pedido de nulidad de indagatoria, que surgió hoy martes. Lo hizo la abogada Mariana Barbitta en una audiencia ante los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

