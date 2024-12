La defensa de Alberto Fernández solicitó el traspaso de la causa por violencia de género al fuero porteño

La defensa de Alberto Fernández solicitó que el fuero federal porteño se declare incompetente para tramitar la denuncia por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. La abogada Silvina Carreira manifestó que los hechos son “contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código Contravencional de dicha jurisdicción” y, por lo tanto, no corresponden al ámbito federal.

El planteo comenzó a tramitarse en la Justicia Federal. Sin embargo, la jugada de Carreira no suspende la indagatoria para este miércoles a las 11, momento en que Fernández deberá responder a las acusaciones de lesiones leves y graves doblemente agravadas por el vínculo y cuestiones de género y amenazas coactivas. El ex Presidente deberá declarar ante el juez Julián Ercolini.

Alberto Fernández deberá declarar mañana a las 11 ante el juez Ercolini

Actualmente, la causa se lleva adelante en Comodoro Py. Ercolini, quien preside dicho juzgado, ya rechazó otros planteos de incompetencia al comienzo de la causa. Fue por este motivo que la abogada Carreira presentó un nuevo recurso y solicitó que el caso pase al fuero Penal y Contravencional de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.

En el pedido de la magistrada, se destaca: “debe analizarse si las conductas enrostradas a Alberto Fernández en el llamado a declaración indagatoria fueron en el ejercicio de las funciones o por el contrario se dan en un contexto extraño a esa responsabilidad y por ende deben ser investigadas en el fuero ordinario o local”.

La declaración de mañana será la segunda indagatoria a la que deberá enfrentarse Fernández desde que dejó el poder en diciembre de 2023. La primera ocurrió en noviembre pasado, bajo el marco de la causa "Seguros".

Al inicio de la investigación, el ex mandatario había solicitado que la causa se tramitara en el juzgado federal de San Isidro. En aquel momento, Fernández argumentó que los hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos. Sin embargo, el fiscal Ramiro González sostiene que los episodios de agresión y hostigamiento comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016. A pesar de los pedidos del ex jefe de Estado, la Cámara Federal de Casación Penal determinó en septiembre que la causa siga en los tribunales federales de Retiro.

Cómo inició la causa contra Alberto Fernández

En agosto de este año, Fabiola Yáñez denunció al ex presidente por violencia de género. La ex primera dama había ido ante el juez Julián Ercolini, quien ordenó medidas de "restricción y protección" urgentes. Por su parte, Fernández había negado las acusaciones. Fue allí que surgieron fotos, audios y conversaciones privadas entre el ex mandatario y Yáñez. Las imágenes fueron halladas en una pericia el teléfono celular secuestrado de la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, también imputada en el caso ´Seguros´.

Algunas de las fotos que se encontraron en el celular de la ex primera dama

Por este motivo, Fernández fue formalmente acusado de "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su -ahora ex pareja Fabiola Yañez y delito de coacciones. Se encuentran también en investigación denuncias por supuestas presiones para que Yañez no fuera ante la Justicia,

El juez Ercolini agregó en la imputación el contexto particular en el que fueron cometidos los delitos (siendo presidente de la Nación).En su descargo, el magistrado expresó: “como sostuvo el señor fiscal en su imputación formal, luego de cuanto menos ocho años de agresiones psicológicas y físicas infligidas a Fabiola Andrea Yañez por el imputado en forma continua y habitual en el marco de su relación de pareja, habrían dejado en la víctima secuelas de daño psíquico, produciéndole un debilitamiento permanente de su salud".

