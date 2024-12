Fabiola Yañez durísima con Alberto Fernández: "Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

La ex primera dama Fabiola Yañez volvió a hablar y fue durísima con Alberto Fernández. "Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba. La culpa siempre la tenía yo", dijo, en una de las declareciones más fuertes.

En un entrevista con OKDiario de España, la exprimera dama agregó sobre el expresidente: "No podría" tenerlo adelante porque sería "como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años."



"Enfrentarse a un ex presidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico, porque la verdad nada te cura. No hay dinero que pueda curar esas heridas", sentenció.

La ex primera dama rompió el silencio sobre las agresiones sufridas, empujada por la filtración de fotografías que mostraban las marcas de los golpes. Esas imágenes, extraídas del teléfono de una antigua secretaria privada de Fernández, emergieron como parte de una investigación judicial por corrupción que comenzó a destapar mucho más que delitos económicos. La línea entre lo público y lo privado, una vez más, se desdibujó en el entorno del poder.

La ex primera dama no solo habló de la violencia física, sino también del profundo impacto emocional que sufrió. Según relató, esta iba acompañada de un maltrato psicológico constante, que describió como aún más destructivo: "El daño psicológico es lo más fuerte que uno padece cuando está con una persona así". En su testimonio, Yáñez confesó cómo esa violencia la fue "disminuyendo y enfermando", llevándola al extremo de normalizar un trato que, con el tiempo, se convirtió en una prisión emocional.

Los intercambios de mensajes entre ambos, que salieron a la luz en octubre, dejaron al descubierto lo que Yáñez describió como la “psicopatía perversa” de Fernández. "¿Me volvés a golpear, estás loco?", le escribía ella tras un episodio de violencia. La respuesta de Fernández, lejos de asumir responsabilidad, se victimizaba: "Me siento mal, me cuesta respirar". En los chats, Yáñez recordaba con crudeza los episodios de agresión: "Me dabas sopapos, me dejabas la cara hirviendo".

La ex primera dama también denunció los intentos de Fernández por silenciarla con presiones legales para evitar que las agresiones se hicieran públicas. "Me lo pidió mil veces", aseguró, y explicó que los abogados del exmandatario la advertían que "iba a sufrir mucho" si avanzaba con la denuncia. "Me coaccionó para que no lo denunciara ante el juez", reveló, pero finalmente decidió romper el silencio. En su decisión pesó la necesidad de exponer la contradicción de un gobierno que "bregó en todo momento o dio un discurso muy feminista" mientras su líder perpetraba violencia de género en la intimidad.

Mientras Fernández proclamaba públicamente "haber terminado con el patriarcado" y aseguraba que le daba "vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género", en la intimidad de la residencia presidencial de Olivos ejercía violencia sistemática contra su pareja. La situación llegó a tal extremo que Fabiola tuvo que mudarse a la casa de invitados para escapar del maltrato de su entonces pareja.

La entrevista también expuso otros aspectos inquietantes de la relación, como las reiteradas infidelidades de Fernández. "Él me decía que eran chicas que conocía desde que habían nacido. Le enviaban fotos desnudas. Estas infidelidades comenzaron antes de que él sea presidente. Siempre tenía una excusa o algo", rememoró Yañez. En uno de los mensajes que intercambiaron, Fabiola expresó el desgaste sufrido: "Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez". Algunas de estas relaciones paralelas dejaron huellas comprometedoras que incluyeron videos que posteriormente se filtraron y revelaron encuentros en la propia Casa Rosada.

La custodia del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Yáñez enfrenta ahora nuevos desafíos vinculados a la custodia de su hijo. Según denuncia, Fernández continúa ejerciendo violencia psicológica y verbal, incluso durante las videollamadas con el niño. En estas interacciones, relata, le exige conductas inadecuadas para su edad y adopta un tono hostil hacia ella. Además, acusa al expresidente de utilizar sus conocimientos legales para bloquear cualquier reclamo de compensación económica, dejando pasar los seis meses que la ley establece como plazo para realizar la demanda.

La ex primera dama también describe la soledad que sintió en medio del aparato político que rodeaba a Fernández. Según reveló, incluso la ministra de Género, Ayelén Mazzina, conocedora de la situación, optó por negarlo todo cuando pidió ayuda. Este episodio, asegura, subraya una vez más la contradicción entre el discurso público y las acciones privadas del gobierno.

Desde Madrid, Yáñez busca ahora reconstruir su vida junto a su hijo y su madre. Retomó su pasión por la pintura y trabaja en nuevos proyectos profesionales, como un documental y un libro donde planea relatar su historia. "Quiero que esa oscuridad se convierta en un poco de luz y que pueda ayudar a muchas mujeres que están en esta situación", expresó, y destacó que su caso puede inspirar a otras víctimas a denunciar, sin importar el poder de su agresor.

"Si yo sóla me animé a hacer esto, sabiendo a quién me enfrentaba, que enfrentarse a un expresidente, que enfrentarse al poder…creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte", concluyó Yáñez.

