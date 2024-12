La Justicia avanza en el caso de la muerte de Fernando Cáceres: van a peritar su celular y cámaras de seguridad

Tras la muerte de Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, de la cual aún no se determinaron las causas de su deceso, se peritarán los celulares de ambos.

Candia, de 45 años, falleció este lunes, después de caer desde el séptimo piso del edificio en el que vivía con el exfutbolista, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Las circunstancias que rodean el caso son aún inciertas y la causa permanece caratulada como "averiguación de causales de muerte"

El fiscal a cargo, Carlos Adrián Arribas, ordenó la pericia de los teléfonos celulares de ambos involucrados. Los dispositivos serán analizados por la Policía Federal Argentina, aunque los resultados podrían tardar hasta marzo del próximo año, lo que prolongará la espera de definiciones en la investigación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paralelamente, las cámaras de seguridad del edificio están siendo revisadas para determinar qué ocurrió en las horas previas a la caída de Candia. Según declaraciones iniciales de Cáceres, la pareja habría mantenido una discusión antes del hecho. El exfutbolista aseguró que se quedó dormido tras el altercado y que al despertar encontró a Candia sin vida.

Las sospechas de la familia de la pareja del exfutbolista Fernando Cáceres: "Alguien la mató"

En esa línea, Cáceres estaba acostado en la cama cuando ocurrió el deceso, lo que demostraría que no estuvo involucrado, ya que no puede movilizarse sin la ayuda de otra persona, a lo que se añade que se encontraba lejos del balcón.

Cáceres, quien se encontraba en el departamento al momento de la muerte, continúa en libertad y no prestó declaración formal. Hasta el momento, su testimonio fue recabado en el lugar por la Policía Bonaerense.

Raquel Candia no mostraba "lesiones compatibles con agresiones previas a la caída", según la autopsia

La Justicia tiene tres hipótesis del caso: accidente, suicidio o femicidio. Sin embargo, esta última teoría estaría casi descartada debido al resultado que arrojó la autopsia y la escena en la que sucedió el hecho. Al respecto, la necropsia determinó que la víctima sufrió "lesiones y fracturas producto de la caída" y que "no tiene lesiones compatibles con agresiones previas a la caída".

A su vez, los familiares de la mujer denunciaron que "no se mató", sino que "la mataron". "Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron", expresó un familiar en diálogo con los medios. Además, el hermano de la víctima sostuvo que los vecinos "dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que se caiga".

Por su parte, Ramón Cáceres, el hermano de Fernando, afirmó que el exfutbolista "no sabía nada" cuando su mujer murió al caer del séptimo piso. En diálogo con Radio Rivadavia, contó que llegó a la escena a las 20 y que un oficial le informó que su familiar se encontraba "lúcido", pero que "él no sabía nada de lo que pasó" porque "estaba en la cama" y tampoco le contaron "nada".

Una pareja volcó en el río Quequén: parecía un accidente, pero la Justicia dijo que fue un femicidio

"No puede levantarse de la cama, siempre está ahí. Solamente va a comer y a bañarse, pero siempre en la silla de ruedas", explicó Cáceres, a la vez que recalcó: "Se sorprendió cuando allanaron el departamento". "Es imposible que mi hermano la haya empujado a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado", manifestó.

En esa línea, Ramón detalló que los investigadores le preguntaron si Fernando tomaba alcohol porque "encontraron bebidas tiradas", algo que negó rotundamente al sostener que su hermano ingiere cinco remedios desde que fue atacado durante un robo en enero de 2009. "Si llega a tomar alcohol se muere. Eso lo podría fulminar", subrayó. "Lo que sabía es que Raquel tomaba alcohol, pero no había nadie más que ellos dos en el lugar", consideró.

Además, señaló que junto a su otro hermano llevaron a Fernando a la casa de su madre, al tiempo que resaltó que el exjugador "siempre quiso independizarse porque estaba con Raquel que lo ayudaba". "Él estaba viviendo hace seis meses en la casa de mi mamá. Estuvo hasta el viernes ahí. El sábado se fue, el domingo terminaron la mudanza y ayer pasó esto", cerró.