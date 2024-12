Las sospechas de la familia de la pareja del exfutbolista Fernando Cáceres: "Alguien la mató"

La madre y dos hermanos de Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, denunciaron episodios de violencia de género previos a la muerte de la mujer, ocurrida este lunes tras caer desde un séptimo piso en Ramos Mejía. La familia expresó su convencimiento de que “alguien la mató”.

“Era una relación bastante agresiva por parte de él. Muy dramática. Hay testigos y vecinos de acá que nos contaron que hubo una violencia anteriormente, que se acercaron al balcón, y la empujaron”, declaró uno de los hermanos, quien no dio su nombre, visiblemente nervioso mientras caminaba de un lado al otro.

Otro de los hermanos, Miguel, afirmó: “Hay un culpable. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron”. En tanto, el primer hermano que habló agregó: “Es un femicidio”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una pareja volcó en el río Quequén: parecía un accidente, pero la Justicia dijo que fue un femicidio

El mismo hombre sostuvo que “Fernando Cáceres la maltrató siempre” y aseguró haber recibido llamadas de “vecinos que dijeron que hubo empujones, violencia y griterío antes de la caída”. Según indicaron, hasta ese momento aún no habían podido ingresar al departamento donde sucedieron los hechos. “Calculo que debe ser un protocolo, pero me tienen que dejar verla”, se quejó Miguel.

Miguel también negó tener información previa sobre discusiones o conflictos en la pareja. Sin embargo, afirmó: “(Si hubiera sabido algo) vengo y lo mato. Lo que tengo claro es que la mataron. Vamos a ir hasta lo último”.

Otro de los hermanos añadió: "Ella me pedía ayuda. Estaba muy triste. Él la tenía atrapada y no la dejaba salir. Siempre estaba presionándola y no la dejaba estar un domingo con la familia". Finalmente, declaró: "Es una mala persona Fernando Cáceres. Es un inhumano".

Fernando "el negro" Cáceres

La versión de la madre de Raquel Candia

Adela, madre de Raquel, también habló sobre la relación de su hija con Fernando Cáceres y su exmarido. “Hace muy poco tiempo que está con él (por Cáceres). Ella tiene tres hijos. El marido anterior la echó. Tuvo problemas”, explicó.

Adela señaló que Raquel no veía a sus hijos desde hacía más de un mes. “Ella hacía más de un mes que no veía a sus hijos. Desde el día de la madre no los vio más”, dijo.

Caso María Cash: una llamada anónima de hace 10 años ya acusaba al camionero de asesinarla y descartar el cuerpo

Consultada sobre cómo Raquel conoció a Cáceres, comentó: “El marido de ella la llevó a la casa para que la saque de ahí”. Ante la repregunta de si el exmarido le presentó a Cáceres, respondió: “Sí. Y le sacaron los tres hijos. Hace más de un mes que no los veía. Ni yo”.

Adela añadió que no tenía relación directa con Cáceres ni había visitado el departamento donde ocurrió el hecho. “Nunca llegué a conocerlo bien. Nunca vine a la casa”, señaló.

Por último, recordó la última conversación que tuvo con su hija: “Lo que dije la última vez que hablamos fue que volviera a mi casa, porque era la única forma de ver a los hijos”.



NG

LT