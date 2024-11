"Me quiso matar como un animal": el estremecedor testimonio de Débora tras el ataque a puñaladas en Nuñez

Débora sobrevivió a un horroroso ataque de su expareja, Sergio Sarria, quien la apuñaló 28 veces en la pizzería donde ella trabaja , en el barrio porteño de Núñez. En su desgarrador testimonio, relató cómo intentó escapar mientras él la atacaba con un cuchillo. “Me pegaba, me pegaba, me pinchaba por todos lados”. Afortunadamente, la intervención de su compañero y un vecino impidió que el agresor lograra su objetivo.

El barrio de Núñez, en Buenos Aires, fue escenario de un horroroso intento de femicidio que marcó la vida de Débora, una mujer que sobrevivió a ser apuñalada 28 veces por su expareja, Sergio Sarria, en la pizzería donde ella trabaja.

Tras el violento incidente, Débora rompió el silencio y narró el calvario vivido. "Me quiso matar como un animal", expresó Débora al recordar el momento en que Sarria irrumpió en el local de manera violenta.

Primero atacó a su compañero de trabajo y luego se abalanzó sobre ella con un cuchillo que trajo escondido. Durante el ataque, también utilizó uno de los cuchillos que Débora usa en la pizzería. “Es un cuchillo como de carnicero con el que corto las pizzas. Me pegó por todos lados, me golpeó la nariz. Tengo una apuñalada dentro de la órbita del ojo derecho. El ojo también está medio complicado”, relató en un audio desgarrador.

Según la víctima, la intervención de su compañero y un vecino que estaban cerca del local fue crucial para impedir que el agresor lograra su objetivo: asesinarla. “Tengo un corte re grande en el codo porque justamente con ese cuchillo me cortó. Milagrosamente no logró matarme, creo que en gran parte por la ayuda que recibí, porque lo trataron de golpear, de quitármelo de encima, pero estaba furioso”, contó.

Débora también recordó cómo intentaba escapar mientras recibía una lluvia de puñaladas en diversas partes del cuerpo. “Cuando me atacó no me dijo nada, mientras me atacaba tampoco me decía nada, solo sé que me pegaba, me pegaba, me pinchaba por todos lados. Todas las puñaladas que tengo son en las costillas, en el cuello, en la cara, en el ojo. Fue terrible, aterrador”.

La relación entre Débora y Sarria había durado 23 años, tiempo en el que tuvieron una hija en común. Aunque siempre hubo episodios de violencia, Débora nunca se animó a denunciar. “Siempre supuse que si lo denunciaba le hacía algún especie de daño. Nunca pensé en mí. Siempre hubo violencia, bastante”, confesó.

En la actualidad, Débora sigue enfrentando las secuelas físicas y emocionales del ataque. Entre las lesiones más graves se encuentran las que afectan su ojo derecho y su codo, además de múltiples cortes en el cuello, brazos, piernas y espalda. Mientras tanto, el agresor está detenido e internado, ya que tras el ataque intentó quitarse la vida.

¿Quién es Sergio Sarria?

Sergio Raúl Sarria , de 41 años, es un actor y comediante con una carrera ligada al cine independiente y el stand-up. Durante más de una década, participó en espectáculos de humor en teatros porteños y tuvo pequeños papeles en cine. El lunes, Sarria apuñaló a su expareja 28 veces dentro del local donde ella trabajaba, un acto que conmocionó a la comunidad. Tras el intento de asesinato, el hombre trató de quitarse la vida mientras gritaba: "¡Mi hija no me quiere!".

Sergio Sarria junto a Lilia Lemoine y Emmanuel Danann.

En redes sociales circularon fotos de Sarria en un programa radial junto a la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, y el influencer libertario Manuel Jorge Gorostiaga (Emmanuel Danann).

Sarria se presentaba como creador de contenido, con un canal de YouTube que acumuló más de 15,000 suscriptores y videos junto a su hija. Durante la pandemia, intensificó su actividad en plataformas digitales.

Tras atacar a su expareja y luego intentar quitarse la vida, fue detenido al recibir el alta hospitalaria.

