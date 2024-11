Horror en Núñez: quién es el actor que intentó matar a puñaladas a su pareja en una pizzería

Un hecho estremecedor sacudió al barrio porteño de Núñez, cuando un hombre de 41 años atacó a puñaladas a su pareja en una pizzería y luego intentó quitarse la vida mientras gritaba: "¡Mi hija no me quiere!". Horas después trascendió que el atacante es Sergio Raúl Sarria, actor de cine y teatro, especializado en stand up.

Sarria comenzó su relación con la actuación hace más de una década cuando protagonizaba diversos shows de humor a la gorra en teatros porteños, los cuales promocionaba a través de sus redes sociales. Mientras compartía escenario con diferentes cómicos también tenía pequeños papeles como extra en algunas películas.

Horror en una pizzería de Núñez: apuñaló a su ex pareja, intentó lastimarse y fue detenido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta que en 2018 tuvo un papel en la película "La venganza de Ambar", que le dio mayor relevancia a su carrera. Después participó de "La Secta del Gatillo" y "Hombres de Piel Dura", que tuvo su paso en festivales importantes como el BAFICI (de cine independiente) y La Semana Internacional de Cine de Valladolid, en España.

En sus redes sociales, Sarria se define como como actor, comediante, standapero, instagramer y creador de contenido. Asimismo, tiene un canal de Youtube con más de 15,3 mil suscriptores y más de un millón de visualizaciones, donde realizó entrevistas o repaso de la trayectoria de figuras de la televisión argentina de los '80 y '90, como "Nico de Brigada Cola" y "Paolo el Rockero".

Su presencia en esa plataforma de videos se intensificó a raíz de la pandemia de Covid. En la misma también tenía publicado grabaciones reaccionando a otros clips junto a su hija, sobre quien hizo mención tras atacar a su pareja este lunes en el comercio gastronómico situado en Quesada y Cabildo.

Además, el actor definí a su contenido como "bizarro", tiene varias fotos en cursos de teatros y junto a los posters de los films en los que trabajó y también realizaba colectas para recaudar dinero para la producción de su película y se presentaba en eventos con temática retro.

El intento de femicidio en Núñez

Las imágenes de una cámara de seguridad de la pizzería reflejaron el momento en el que la mujer, que trabaja en el local, es agredida por Sarria. La discusión primero había comenzado a la calle pero luego se trasladó hacia el interior del lugar.

El atacante la interceptó cuando quería escapar y la apuñaló en varias oportunidades hasta tirarla contra el piso. Los médicos que luego la analizaron indicaron que recibió alrededor de 30 puñaladas, con cortes en el abdomen, los brazos, la cara, la espalda y el cuello.

En total, el actor estuvo 35 segundos atacándola con un cuchillo de forma continua hasta que los compañeros de trabajo de la mujer comenzaron a arrojarle objetos. A pesar de ello, Sarria siguió y solo frenó cuando uno de ellos se acercó con un hierro.

Luego empezó a deambular dentro de la pizzería y se sacó la campera que llevaba puesta. Se llevó el arma blanca hasta su cuello e intentó quitarse la vida, justo en el momento en que arribó un oficial de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, gritó antes de clavarse dos veces el cuchillo.

La víctima fue trasladada de urgencias al hospital Pirovano, donde ingresó con las heridas cortantes pero más tarde se comunicó que se encuentra fuera de peligro. Sarria también fue hospitalizado, pero tras recibir el alta quedó detenido en la seccional interviniente.

FP / Gi