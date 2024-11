El duro testimonio de la madre de Sofía Delgado: “La encontré tirada en la basura como un perro”

Luego de que se conociera la autopsia del cuerpo de Sofía Delgado (20), la joven que fue encontrada asesinada en un camino rural de la localidad santafesina de Ricardone, su madre dio un relato desgarrador de los hechos y dijo que hace meses habían encontrado a otra chica muerta. Este sábado imputaron a los cinco detenidos por el hecho.

“No solamente esto es sorpresivo, sino también aberrante. Lo que uno vivió estos días es aberrante. Encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré, tirada en la basura como a un perro. Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido por favor que no solo me apoye la Justicia, que para mí entender tiene que marcar un precedente”, dijo Claudina.

Además volvió a insistir con la hipótesis de la prostitución y la venta de drogas como parte del hecho. “Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados porque no pueden hablar, tienen terror. Por lo bajo, todo el mundo sabe, pero nadie quiere dar la cara. La gente siente inseguridad, por no llamarlo miedo. Hoy fue mi hija, pero hace cuatro meses encontraron a otra chica muerta. El intendente de Ricardone (Facundo Morandin) brilla por su ausencia”, cuestionó en diálogo con C5N.

Femicidio de Sofía Delgado: revelaron detalles de la autopsia de la joven asesinada en Santa Fe

Claudina, mamá de Sofía Delgado

“Si la matan en Puerto General San Martín, se toman todo el tiempo para secuestrar las cámaras, la tiran en Ricardone, atraviesan toda la ciudad con el cuerpo, la tiran en un descampado donde hace cuatro meses tiraron a otra chica por la que jamás hubo justicia. ¿Entonces? ¿El intendente encuentra un muerto en su localidad y no hace nada? ¿No se te ocurre un rastrillaje? Pienso yo como persona, no solo como mamá”, volvió a cuestionar a las autoridades.

Luego concluyó: “Ella no se fue con un desconocido, tampoco sé si ella se quiso ir, pudo haber sido a la fuerza. No sabemos qué pasó. Estamos esperando el resultado final de la autopsia para ver cuál fue el mecanismo y que alguno de los detenidos diga por qué. Lo que yo quiero que se pudran en la cárcel, no me sirven unos años. Mi hija no va a estar más conmigo, no tiene más vida, esta gente sí”.

Imputará a los cinco detenidos por el femicidio de Sofía Delgado

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe imputará la semana que viene a los cinco detenidos por el femicidio de Sofía Delgado.

Femicidio de Sofía Delgado | El abogado apuntó al entorno y su madre sentenció: "Nadie puede decir acá 'yo no lo sabía'"

Este viernes se realizó la autopsia al cuerpo de la víctima en el Instituto Médico Legal y reveló que la causa de la muerte habría sido asfixia mecánica.

La necropsia arrojó que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición y "atado de pie y manos", en tanto que se preservaron muestras para llevar a cabo exámenes anatomopatológicos.

Luego de varios allanamientos y rastrillajes el cuerpo de Delgado fue hallado envuelto en un aislante térmico y, tras las primeras averiguaciones, se anunció que el caso ya tiene cinco detenidos.

Los primeros dos habían sido arrestados en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y se constató que son pareja. Se tratan de Alejandro José Bevilacqua, de 34 años, y Miranda Leguizamón, de 29. Aun así, tras los últimos operativos se concretó la aprehensión de otras dos hombres y una mujer, dos de ellos también novios, que fueron identificados como E.M; N.P y B.N.

Familiares, amigos y seres queridos de Sofía le dieron el último adiós a la chica de 20 años en una sala velatoria de San Lorenzo desde las 18:30 de este viernes. La despedida se prolongó hasta hoy a las 11 de la mañana cuando los restos de Sofía fueron trasladados hasta el cementerio Brisas de Paz, situado en la periferia de la ciudad.

