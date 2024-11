Femicidio de Sofía Delgado| El abogado apuntó al entorno y su madre sentenció: "Nadie puede decir acá 'yo no lo sabía'"

Claudina, la madre de Sofía Delgado, no pudo contener su dolor tras el hallazgo del cuerpo de su hija, que había sido reportada como desaparecida desde el 30 de octubre. La mujer señaló la complicidad de muchos en la zona, apuntando a quienes, según ella, sabían lo sucedido pero no intervinieron. “Nadie puede decir aquí ‘yo no lo sabía’, muchos sabían, incluso en la zona donde vivimos”, afirmó.

Sofía, de 20 años, fue encontrada sin vida en la madrugada del viernes en un camino rural cercano a Ricardone, provincia de Santa Fe. La autopsia, que se realizará bajo el protocolo de femicidio, determinará las causas exactas de su muerte. A la espera de los resultados, Claudina insistió en que el crimen no debe quedar impune. “No hablo desde la bronca y el dolor porque no te puedo decir qué dolor tengo, no los quiero libres a ninguno de los que hayan participado. Ahora tengo que estar más fuerte que nunca para pedir Justicia para mi hija y para todas las chicas a las que les pase esto", sostuvo en una primera rueda de medios.

Claudina, mamá de Sofía Delgado

La joven fue vista por última vez el 30 de octubre. Su madre y su abogado, Fernando Vigil, habían alertado a las autoridades sobre varios puntos, entre ellos un taller en la localidad de Puerto General San Martín, donde el auto de la víctima fue encontrado el 12 de noviembre. El vehículo, un Peugeot 308 gris, había sido grabado por cámaras de seguridad en las cercanías del domicilio de Sofía, justo antes de su desaparición.

"Yo la quería viva, y no fue así", dijo Claudina en un móvil de C5N. "Ahora solo quiero Justicia para que el próximo que intente hacerle daño a cualquier persona, lo piense. Quiero perpetua para todos", marcó la mujer.

El abogado de la familia explicó que ya había señalado previamente la zona como un punto de interés en la investigación. “Soy abogado de la zona y en los primeros contactos señalamos ese lugar y otros sitios puntuales. Junto a Claudina veníamos alertando sobre este sitio. Lamentablemente nos encontramos con este desenlace", afirmó Vigil.

El auto fue encontrado el pasado martes 12 de noviembre en un taller ubicado en la calle Corrientes al 100, del barrio San Sebastián de la localidad de Puerto General San Martín. El jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo Gustavo Rapuzzi, explicó en declaraciones difundidas por Rosario3, "que estaba en una zona donde tenían denunciados lugares de narcomenudeo".

El vínculo amoroso con el principal sospechoso

Con respecto al lugar donde encontraron el cuerpo de Sofía, el abogado señaló que es un camino rural a campo abierto. Por el momento se desconoce si llevaba varios días ahí o si fue dejado en las últimas horas. “Hay cuestiones que viene trabajando la PDI, que deberá determinar cómo fue que llegó hasta ahí. Cuánto lleva fallecida lo va a determinar la autopsia, después tenemos algunas dudas de si fue descartado de manera inmediata o fue posterior”, indicó.

Por otra parte, Fernando Virgili señaló: “Había algunos entornos que no eran los más saludables, nosotros con algunos elementos que se secuestraron en algunos allanamientos, podemos tener algunos indicios que queremos reservar porque son cuestiones privadas. Pero estaríamos en presencia ante una situación que es difícil de describir”.

La otra abogada de la familia, Noelia Borletto, brindó una conferencia de prensa: "Con el principal sospechoso ella tenía un vínculo amoroso", aseguró

Asimismo, confirmó que son cinco en total las personas detenidas, dos fueron detenidos en la localidad bonaerense de Pergamino y otros tres en los allanamientos del jueves por la noche.

“Ahora se deberá analizar el grado de participación de cada uno de ellos. Faltaría aclarar algunas cuestiones, pero todos están dentro de este entorno que nosotros ya veníamos viendo”, indicó en diálogo radial.

