"Esto no fue contra Cata, lamentablemente estaba ella en ese lugar, pero podía haber sido cualquiera": la madre de Soto habla tras el crimen

El asesinato de Catalina Gutiérrez, una joven de 21 años reconocida en Córdoba como influencer y estudiante de arquitectura, sigue estremeciendo a la comunidad. Néstor Soto, su amigo y compañero de estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, confesó el crimen tras el hallazgo del cuerpo en el automóvil de la víctima en el barrio Ampliación Kennedy.

Actualmente, Soto enfrenta una imputación por homicidio calificado por alevosía y violencia de género, cargos que podrían condenarlo a prisión perpetua.

Condena a un productor lechero: captó en Formosa a dos hermanas y las hizo trabajar en un tambo 19 horas por día

En medio de la tragedia, Jeanette Soto, madre del acusado, compartió su dolor y perspectiva sobre lo ocurrido.

"Estamos atravesando un momento espantoso, horrible. Néstor es un chico que todo el mundo quiere, nadie se lo esperaba. Estamos viviendo un infierno. Estamos muertos en vida", expresó, visiblemente afectada.

En sus declaraciones, resaltó la preocupación por la salud mental, señalando que su hijo atravesaba un mal momento: "esto que le pasó a Néstor le pudo haber pasado a cualquiera, hombre o mujer. Néstor la estaba pasando mal. La salud mental es muy preocupante. No se le pone un foco y menos a los hombres".

"Más que amigos no eran"

Jeanette también defendió que la relación entre Néstor y Catalina era únicamente de amistad y que cualquier otra interpretación no tiene fundamento y podría verificarse en sus conversaciones de WhatsApp. "Cata era una amiga más. No había eso que quieren imponer de que había otro tipo de relación. En las pericias de WhatsApp se puede comprobar. Más que amigos no eran. No existe un enamoramiento. No existe una obsesión", reiteró.

Para la madre, el crimen no fue motivado por odio hacia Catalina ni hacia las mujeres. "Esto no fue contra Cata. Lamentablemente, ella estaba en ese lugar y momento, pero podía haber sido cualquiera, porque le falló su mente", sostuvo en diálogo con Eldoce.tv.

Entre lágrimas, Jeanette expresó su culpa y su arrepentimiento ante la familia de Catalina. "Yo lamento horrores lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Me siento muy culpable, me siento muy responsable".

Ciudad de Córdoba: el transporte recupera pasajeros y renueva unidades, pero este año cae el corte de boleto

Y agregó: "soy consciente de que mi hijo va a estar años en la cárcel. No nos va a alcanzar la vida entera para pedirle perdón a la familia de Catalina".

A pesar de todo, Jeanette Soto asegura que su hijo asumió la responsabilidad desde el primer momento. "Nunca se escapó, nunca mintió", afirmó con firmeza, destacando que Néstor enfrentó las consecuencias de sus actos sin intentar eludir la justicia.

"Lo único que se es que mi hijo asumió la responsabilidad desde el primer momento", concluyó.

Reclamo de los padres de Catalina

Al mismo tiempo, los padres de Catalina Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez y Eleonora María Vollenweider, enviaron una carta a la Policía de Córdoba cuestionando las condiciones de detención de Néstor Soto, al ser alojado junto a procesados por delitos económicos en lugar de homicidas. En el documento, sostienen que esta situación es un "privilegio inaceptable" que impide a Soto comprender la gravedad de su crimen.

“Nadie tuvo la culpa”, la carta de la abuela de la nena mendocina que murió en Córdoba

Solicitan que sea recluido con otros homicidas, argumentando que el régimen penitenciario debe priorizar el respeto a la vida como bien supremo y favorecer la reinserción mediante una comprensión real de sus actos.