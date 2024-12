Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente de la masacre ocurrida en mayo, en el que murieron su pareja y sus dos compañeras de cuarto del hotel Las Canarias de Barracas, solicitó la recusación del juez Edmundo Rabbione de la causa por falta de aplicación de perspectiva de género y por omisiones en la investigación.

El equipo legal de la organización Yo No Fui, que acompaña a Castro Riglos, expresó en un documento que el juez de la causa revictimiza, no aplica perspectiva de género, ni produce las pruebas que le solicitan. La abogada de la sobreviviente, Luciana “Luli” Sánchez, explicó que la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional determinará si desplaza o no al magistrado de la causa.

A siete meses del crimen en que Justo Fernando Barrientos encendió fuego a sus vecinas, cuatro lesbianas que vivían hacinadas en la habitación del hotel familiar, varios son los fundamentos que llevaron a Castro Riglos a pedir el apartamiento del juez. En el documento se señala que la sobreviviente “teme que el objetivo de todas estas maniobras del juez, sea hacer pasar como que Barrientos quiso prender fuego el lugar, y no específicamente a las 4 lesbianas convivientes, borrando así la historia de las 4 víctimas”.

Pamela Cobbas y Roxana Figueroa, dos de las víctimas del lesbicidio

El comunicado además indica que el juez “no llama a declarar a las vecinas que en los medios expresaron desde el primer momento que fue un ataque por lesbianas” y desconoce de esa manera el motivo del ataque, que esa manera estaría fundado en la discriminación de género. En ese sentido, la periodista Adriana Carrasco señaló que no fue citada a declarar la testigo que en una entrevista con C5N dijo que Barrientos "lo tenía planeado. Tenía problemas con ellas nada más. ¿Cómo le dicen a las mujeres así? (Hace gestos de 'vuelta y vuelta' con las manos, no le sale la palabra específica). Eso, lesbianas. Quilombo nomás hacía él”.

El equipo legal también denuncia que en el proceso judicial no se protegieron los elementos de prueba relevantes para la investigación. “El juez no secuestró la ropa que Barrientos tenía puesta al momento del ataque, no tomó muestras de sus manos para trazas de combustibles. Tampoco se allanó su habitación, para secuestrar combustibles, celulares u otros elementos de interés. Hoy vive allí otra persona y el juez no investiga quién tiene las pertenencias de Barrientos”, dice.

En la causa también se presentaron las querellas de los familiares de las víctimas fallecidas como producto del incendio provocado por Fernando Barrientos, quien permanece detenido. A pesar de que la familia de Pamela Cobbas y Roxana Figueroa presentaron sus propios abogados, el juez ordenó unificar en una sola querella la participación en la investigación. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans pidió ser admitida en el proceso para que se investigue como crimen de odio contra la comunidad LGTB+, pero no fue habilitada.

La familia de Pamela Cobbas, representada por el abogado Pablo Rovatti, había solicitado que el caso sea juzgado bajo el artículo 80, inciso 4°, del Código Penal, como “discriminación por la orientación sexual de las víctimas, identidad de género o su expresión”. A pesar de eso, Barrientos fue procesado por “triple homicidio, doblemente agravado, por haber sido cometido con alevosía y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con lesiones graves”, sin contemplar el agravante por femicidio.

"Sofía está viviendo un trauma terrible. La única asistencia que recibe es del equipo del Hospital de Salud Mental Bonaparte que está siendo diezmado. Queda un tercio de los profesionales que trabajan con ella", consignó la abogada de Castro Riglos. Además, Sánchez destacó que la sobreviviente ahora se encuentra viviendo en el hogar comunitario “Casa Andrea”, un espacio transfeminista donde viven varias mujeres en situación de calle.

El mes pasado la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizaciones colocaron una placa en la fachada del hotel que dice: "En este edificio el 6 de mayo de 2024 Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron masacradas por ser lesbianas, en un ataque infundido por el odio y la discriminación, hecho que nos aleja de una sociedad inclusiva, equitativa e igualitaria. Fue lesbicidio. Justicia es que no suceda nunca más"

