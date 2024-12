Cuál es la nueva acusación de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández que involucra a su hijo

En un nuevo capítulo de las graves acusaciones de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández, en una nueva nota que dio a la prensa ella acusó de ejercer violencia psicológica sobre su hijo Francisco.

Además, lo acusó de intentar recusar a jueces, en medio de la disputa judicial que enfrenta con él. En ese sentido, manifestó que, aunque Fernández “podrá recusar jueces”, no podrá “recusar las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”, según expresó en declaraciones a Ok Diario.

En la nota, la ex primera dama también abordó la situación con su hijo Francisco, asegurando que el ex mandatario le exige videollamadas de hasta 65 minutos, lo que, según Yáñez, resulta inapropiado para un niño de tan solo dos años y medio.

Según su relato, "la situación empeoró" con actitudes hostiles hacia el niño, que de acuerdo a las propias palabras de la ex primera dama, están documentadas en grabaciones donde se escucha a Fernández reprendiéndolo con frases como “¡si no me vas a hablar, no me llames!”.

Yáñez detalló que, junto a sus abogados y tras consultar con psicólogos, presentó una denuncia por la violencia psicológica ejercida por Fernández.

“Constantemente envía mensajes diciendo: ‘¿Por qué no pusieron a Francisco?’ o ‘Francisco no habló bien conmigo’", explicó, y reveló que esta situación le hace revivir el maltrato que sufría en el pasado.