Denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez: nuevos chats complican a Alberto Fernández

En el marco de la investigación que se desarrolla tras la denuncia de violencia de género que realizó la exprimera dama, Fabiola Yáñez, salieron a la luz nuevos chats que complican al expresidente Alberto Fernández.

La nueva andanada de chats es una secuela de los mensajes que ya habían salido anteriormente, en los que la exprimera dama le reprocha a Fernández los golpes que él le habría dado durante su estadía en la Quinta de Olivos.

¿Qué dicen los chats que complican al expresidente Alberto Fernández?

"Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", denuncia Yáñez, en los mensajes que fueron entregados a la Justicia.

Los nuevos mensajes se conocieron pocas horas antes de que la exasistente y antigua amiga de Yañez, Sofía Pacchi, declare en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga al expresidente.