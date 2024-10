“Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”: relevaron nuevos chats de Fabiola Yañez y Alberto Fernández

En medio de la denuncia por violencia de género formulada por Fabiola Yañez, aparecieron nuevas conversaciones por chat entre la ex primera dama y Alberto Fernández. Se trata de una serie de mensajes intercambiados por Whatsapp que ya están en manos de la Justicia y se remontan a comienzos de agosto, precisamente cuando Yañez presentó la demanda contra el ex mandatario. “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, le reprochó la denunciante en una de las declaraciones más impactantes.

Parte de la conversación fue difundida en el programa Somos Buenos (TN). El material pertenece al teléfono móvil de Yañez y ya fue remitido al fiscal Ramiro González, incluyendo una copia certificada.

En un mensaje del 3 de agosto, Alberto Fernández le decía a su ex pareja: “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María [Cantero]. Las tienen. Esto es grave”.

“Ahora aparecieron tus diálogos. Hasta ahora no tenían nada. Sólo charlas entre ella [se supone que se refiere a Cantero] y el marido [por Héctor Martínez Sosa]", escribió Fernández, refiriéndose puntualmente a la causa Seguros.

Los siguientes mensajes aluden a las preocupaciones crecientes de Fernández a medida que se conocían nuevas aristas de la denuncia ("Van a venir contra mí. Estoy muy mal", remarcaba en uno de los chats), con foco en el diálogo de Juan Pablo Fioribello (letrado que representaba legalmente a Yañez) con la prensa.

"Van a contar historias a partir de ahí (...) De Clarín lo llamaron a Fioribello", advertía el ex jefe de Estado.

Seguidamente, Fernández le envió a su ex pareja un fragmento de una nota periodística que ponía en duda su paternidad sobre Francisco, exigiendo explicaciones al respecto: "Explicame esto", le exigió a Yañez.

“Dejate de joder", contestó Fabiola Yañez y agregó: "Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo".

“Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”, le insinuó Yañez a su ex pareja.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

Nueva jornada de mediación por la cuota alimentaria

El ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yañez tendrán este miércoles una segunda audiencia de mediación de manera virtual en la demanda por la cuota alimentaria que la ex primera dama promovió para el hijo de ambos, Francisco, y sobre la que rige una medida cautelar que dispone que se abone el 30 por ciento de la jubilación de privilegio del ex mandatario.

En la audiencia, la abogada Marina Gallego, representante legal de Yañez, insistirá en pedir un monto mayor que abarque el costo del alquiler del departamento en el que la ex primera dama vive en Madrid, la cuota escolar y otros gastos que superarían ese porcentaje, explicaron fuentes del caso ante la agencia Noticias

Las partes ya se habían reunido de manera virtual en una primera audiencia, que se hizo el 2 de octubre último, pero no arribaron a un acuerdo.

Esta demanda tramita en el fuero civil de manera separada a la que se le sigue a Fernández en los tribunales federales de Retiro por supuesta violencia de género a raíz de la denuncia de Yañez.

En esa causa penal, el fiscal federal Ramiro González citó para el jueves próximo como testigo a la ex amiga de Yañez Sofía Pacchi, en tanto tramita en el despacho del juez Julián Ercolini un planteo de recusación al fiscal presentado el jueves último por la defensa del ex presidente.

Yañez debía entregar la semana pasada su teléfono celular a una fiscal española para proceder a un peritaje de extracción de datos, pero no cumplió con esta citación y luego envió una nota manuscrita a la fiscalía en la que pidió garantías de que sólo se usarían los mensajes intercambiados con el ex presidente.

La fiscalía le hizo saber que el trámite de exhorto con España estaba ya cerrado por su incomparecencia y que esa garantía ya le había sido proporcionada en el mismo texto de la rogatoria internacional.

En cuanto a la recusación del fiscal, el juez Ercolini debe dar vista a las partes para que se expidan y luego convocar a una audiencia antes de decidir si lo aparta del caso o lo confirma.