Los temas pendientes en la causa por violencia tras el mensaje de Fabiola

La próxima semana se avizora mucho movimiento en el expediente que tiene imputado al expresidente Alberto Fernández por violencia de género y hostigamiento. Las dos grandes sorpresas tras el doble faltazo de la ex primera dama para entregar su teléfono celular para la copia, medida por la que venía bregando el fiscal Ramiro González desde hace muchas semanas, fueron el reclamo de la defensa del exmandatario y una llamativa publicación de Yañez en sus redes sociales.

Lo primero que podría darse a conocer posiblemente mañana o el martes es la respuesta de González al planteo de recusación de la defensa de Alberto Fernández. La abogada Silvina Carreira encabezó su pedido de apartamiento al sostener que de parte del fiscal existe una “manifiesta falta de objetividad y arbitrariedad en el tratamiento de la prueba”, al tiempo que planteó media docena de puntos donde, entre otras cosas, dijo sentir “menoscabo y menosprecio” hacia su actividad como defensora y tratamiento diferenciado entre los testigos.

De rechazar el fiscal la recusación, será el juez Julián Ercolini quien determine si González seguirá o no al frente de la investigación. No obstante y de, eventualmente, ser confirmado, la defensa insistirá con el reclamo de apartamiento, de ser posible hasta la Corte Suprema, ya que en el planteo hicieron “expresa reserva del caso federal”. De todo esto surge la duda de cuánto podría extender todo eso el avance del expediente.

Con los faltazos de Fabiola y el cierre de la colaboración de la Justicia española, el fiscal optó por una alternativa centrada en las comunicaciones individuales de Alberto y de la ex primera dama con un personaje no menor que estuvo en el lugar donde se dieron varias agresiones.

Se trata de Daniel “Gordo” Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos, hombre de extrema confianza del expresidente y primer empleado de la residencia presidencial citado a declarar como testigo. El fiscal solicitó una copia de su teléfono celular, que fue secuestrado durante un allanamiento ordenado por el Juez Julián Ercolini en un domicilio en el norte del Gran Buenos Aires propiedad del broker Héctor Martínez Sosa, en el marco de la causa conocida como “Nación seguros”.

Horas después de la caída de la rogatoria a la Fiscalía General de España, sorprendió un mensaje de Fabiola Yañez. Un “Tengo miedo” publicado en sus redes sociales despertó mucha preocupación, especialmente con lo que vino después. Una carta donde le solicitó al fiscal Ramiro González que le garantizara que solamente se extrajeran de su celular las conversaciones con el ex primer mandatario.

“Señor fiscal: yo, Fabiola Yañez, por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accede y revisará el intercambio de chat que mantuve con Alberto Fernández de los cuales surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia. Saluda atte. Fabiola Yañez”, sostuvo en un escrito de puño y letra.

El “Tengo miedo” de Fabiola tuvo una reacción casi inmediata de otro personaje que el próximo jueves deberá presentarse en Comodoro Py: Sofía Pacchi. La exasistente de la antigua primera dama es parte de la primera tanda de testigos “de cargo” de la fiscalía. Su declaración fue postergada luego de que, horas antes de la primera citación, alegara problemas de salud. No se descarta que alguna de las partes le consulte por el “yo más” que publicó en sus redes sociales luego del descargo de Fabiola por la misma vía. Sin embargo, lo que la querella quiere también saber es si hubo un cruce de mensajes entre Alberto y Sofía, y si fue o no el detonante para que el exmandatario le propinara un golpe a la ex primera dama, luego de que ella le reclamara por, supuestamente, insinuarse a su antigua amiga.

El otro interrogante apunta a cuándo y cómo pretende Fabiola entregar su celular a la Justicia española si es que no decide entregarlo a través de un familiar o tercero. En caso de hacerlo tendría que abrirse un nuevo exhorto vía Cancillería y por ende una nueva rogatoria. Por otra parte, las fotos y los videos que consignó a la Justicia son materia de estudio.