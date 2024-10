Sofía Pacchi, ex asesora de Fabiola Yáñez, declara en la causa contra Alberto Fernández: qué puede aportar

Luego de que se postergara su presencia en la Justicia, Sofía Pacchi, exasesora de imagen de la exprimera Dama, Fabiola Yañez, declara este jueves en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, a quien se investiga por los delitos de "lesiones graves" y "amenazas coactivas".

La antigua amiga y excolaboradora de Yáñez fue citada en la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py 2002 de la Capital Federal, luego de una postergación que solicitó el pasado 12 de septiembre. En ese momento, sus abogados habían señalado que tenía un "problema de salud" que le impedía presentarse.

Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: declaran la esteticista de Fabiola Yañez y un médico de la Unidad Presidencial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fabiola denunció a Alberto Fernández el 7 de agosto pasado ante la Justicia, después de que trascendiera que en el teléfono celular de María Cantero, exsecretaria del exmandatario, aparecían imágenes de ella con golpes en los brazos y en un ojo. Poco después, Pacchi fue mencionada por Yañez en una declaración, donde indicó que a raíz de una serie de mensajes que Fernández le envió a su exasesora ocurrió un episodio que derivó en violencia física.

La exprimera dama relató que "una amiga" la llamó desde México porque el expresidente le había enviado un mensaje insinuándose, diciéndole “qué linda que sos”. “Yo lo llamé, le gritaba y él me decía que estaba loca, que eran pavadas”, narró la expareja del dirigente de Unión por la Patria. Poco después, fuentes judiciales confirmaron que se trataba de su excolaboradora.

La actriz y modelo que trabajó como asesora de la exprimera dama brindará su testimonio ante el fiscal federal Ramiro González, a cargo del caso. Pese a que el ex presidente Alberto Fernández recusó al funcionario judicial, la convocatoria del juez Julián Ercolini a Pacchi se mantiene mientras se tramita el planteo.

Por relación cercana que mantenían, la exasesora estuvo invitada a la polémica celebración de cumpleaños durante la pandemia de Covid que se realizó en la quinta presidencial por el cumpleaños de Fabiola y derivó en el caso conocido como "La Fiesta de Olivos". Además, durante los primeros años de gobierno, Pacchi trabajó en la Secretaría General de la Presidencia.

En ese marco, se espera que pueda aportar información sobre el episodio mencionado por Yáñez acerca de los mensajes que le habría enviado Fernández y sobre cómo era la relación de la expareja presidencial, entre otros temas.

El "miedo" en los posteos de Yáñez y Pacchi

En medio de la investigación por su denuncia por "violencia física y psicológica" que el expresidente habría ejercido en su contra, Yáñez compartió un mensaje en sus historias de la red social Instagram que encendió las alarmas. "Tengo miedo", escribió la periodista en letras blancas sobre un fondo negro.

Minutos después, Sofía Pacchi agregó un texto con la misma estética desde su cuenta de la misma plataforma: "Yo más".

Unas horas antes, la Justicia debía abrir el celular de la ex primera dama para realizar una copia forense y descargar todo el material almacenado para su posterior análisis. No obstante, el peritaje se postergó y Fabiola no se presentó a entregar su teléfono como estaba pactado, según el acuerdo de colaboración.

Después le envió una carta al fiscal González para pedirle garantías de que solo se acceda al intercambio entre ella y Fernández; y días después brindó copias certificadas de las conversaciones con el expresidente. “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. (...) Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, es uno de los chats que se conoció más tarde, y que ya forma parte del expediente.

FP/fl