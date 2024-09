Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: declaran la esteticista de Fabiola Yañez y un médico de la Unidad Presidencial

En el marco de la causa judicial por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, dos testigos clave se presentarán este martes en los tribunales de Comodoro Py: Florencia Aguirre, esteticista de la ex primera dama Fabiola Yañez, y Leandro Federico Alem, ex coordinador de la Unidad Médica Presidencial. Estas declaraciones se suman a una nueva semana de testimonios en una investigación que captó la atención mediática y pública, dada la gravedad de las acusaciones.

Declaraciones clave en la causa

Florencia Aguirre, citada a las 10 de la mañana por el fiscal federal Ramiro González, fue solicitada por la querella que representa a Fabiola Yañez. La abogada Mariana Gallego, quien lidera la acusación, argumentó que Aguirre tendría conocimiento directo de las presuntas agresiones físicas sufridas por Yañez durante su relación con Fernández.

Según fuentes judiciales, el testimonio de Aguirre podría ser fundamental para reforzar las acusaciones contra el ex mandatario.

Por su parte, Leandro Federico Alem fue citado a declarar a las 12 del mediodía para corroborar la declaración del Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial. Saavedra, en su testimonio anterior, afirmó que tanto él como Alem estuvieron presentes en la residencia de Olivos el 30 de junio de 2021, cuando notaron un hematoma en el ojo derecho de Yañez.

Este moretón, según Saavedra, fue atribuido por uno de los profesionales a un "golpe involuntario". Alem fue quien emitió la receta para el tratamiento del hematoma con globulitos de árnica y cervec, un detalle que podría ser relevante para la evaluación de la posible violencia doméstica.

La Fiscalía busca que Alem confirme los dichos de Saavedra y, además, aporte información adicional sobre lo ocurrido ese día en la Quinta de Olivos. La importancia de su testimonio radica en que, en 2021, Alem ejercía como coordinador de la Unidad Médica Presidencial, lo que le otorga un rol central en la investigación.

El testimonio de Sofía Pacchi

Otro de los testimonios esperados en esta causa es el de Sofía Pacchi, amiga de Fabiola Yañez -ahora distanciada- y ex colaboradora del gobierno de Fernández. Pacchi, cuyo testimonio está programado para el jueves, fue una de las invitadas al polémico cumpleaños de la entonces primera dama en junio de 2020, en plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su vínculo con el caso va más allá de este hecho.

Pacchi, quien recientemente fue madre y por eso había solicitado postergar su declaración, es mencionada en la causa debido a que Fabiola Yañez afirmó que encontró mensajes en el celular de Fernández en los que intentaba seducir a Pacchi. A través de sus redes sociales, Pacchi negó rotundamente cualquier tipo de relación sentimental con el ex presidente, calificando estas acusaciones como "difamaciones".

En su descargo, Pacchi aseguró que "nunca existió ningún tipo de vínculo sentimental de ninguna naturaleza" con Fernández y afirmó que no tenía conocimiento de las agresiones denunciadas por Yañez.

La causa contra Alberto Fernández: otros testimonios pendientes

A la Fiscalía aún le quedan varios testimonios por recabar. Uno de los más esperados es el de Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, quien reside en Madrid. Actualmente se realizan las gestiones para que su declaración se realice por exhorto internacional. Verdugo, según la querella, podría aportar detalles clave sobre la relación entre su hija y el ex presidente.

Además, la defensa de Alberto Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, solicitó la declaración de tres mujeres que trabajaron en la Quinta de Olivos durante el mandato de Fernández. Las testigos, identificadas como "Testigo A", "Testigo G" y "Testigo D", pidieron mantener sus nombres en reserva por seguridad, pero su testimonio ya fue presentado ante escribano público y será evaluado por la Fiscalía.

Según fuentes cercanas al caso, estas testigos han declarado que no presenciaron episodios de violencia en la relación entre Fernández y Yañez, y atribuyeron los hematomas denunciados por la ex primera dama a caídas accidentales, posiblemente relacionadas con el consumo de alcohol o los efectos de un tratamiento de plasma.

