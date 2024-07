Carlos Hairabedián asumirá como querellante en el caso del femicidio de Catalina Gutiérrez: premeditación y desprecio en el crimen

Carlos Hairabedián, además de representar a Diego Concha, asumirá la responsabilidad de actuar como querellante en el caso de femicidio de Catalina Gutiérrez, la arquitecta e influencer de 21 años que fue asesinada el pasado 18 de julio en barrio ampliación Kennedy. Su patrocinio buscará fortalecer la posición de la familia de la víctima en el proceso judicial.

Femicidio de Catalina Gutiérrez: un cambio de carátula que coloca al acusado ante una posible prisión perpetua

En ese sentido, el abogado adelantó su hipótesis y expresó su convicción de que el crimen fue premeditado, motivado por odio y desprecio hacia la víctima. "Para mí hay una premeditación, hay odio en lo que ha inspirado al autor del hecho, hay un desprecio en la forma de ejecutar a la víctima. No siendo novios, ni una pareja, ni existiendo una relación sentimental, hay femicidio", indicó el abogado en diálogo con el Show del Lagarto.

Hairabedián destacó que el asesinato de la joven parece haber sido meticulosamente planeado. "Me parece que estaba todo premeditado porque me parece que estaba todo organizado a raíz de la desinteligencia… No tenía empatía para mantener un vínculo. Eso le ha hecho a él pensar en una circunstancia propicia para, de una manera muy artera, preparar el hecho".

El padre de Catalina Gutiérrez cree que el femicidio pudo haber sido premeditado

Relación y motivaciones

Sobre la relación entre la víctima y el acusado, Hairabedián enfatizó que no es necesario que hayan sido novios para que se considere femicidio. "La amistad equivale a un vínculo de ese tipo. Es una verdadera reivindicación de la situación, del rol y del papel de una mujer entramada en un vínculo como este, con un muchacho que supuestamente jugaba el rol de amigo, pero que evidentemente tenía otra finalidad".

Dado que se trata de un femicidio con "características muy singulares", para el ahora querellante, el caso requerirá una investigación exhaustiva y minuciosa.