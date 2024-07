El padre de Catalina Gutiérrez cree que el femicidio pudo haber sido premeditado

La causa por el asesinato de Catalina Gutiérrez seguirá bajo secreto de sumario hasta que declare Néstor Soto, hasta ahora el único imputado por el crimen ocurrido en Córdoba el 17 de julio pasado. El padre de la víctima, Marcelo Gutiérrez, sospecha que todo pudo sido planificado por el atacante.

“Como que en algún momento algo similar podía pasar. Si no era esta semana, era el mes que viene, el sábado que viene. No lo puedo aseverar, pero tampoco hay que descartarlo. Creo que no habría que descartar ninguna hipótesis”, sugirió Gutiérrez.

La indagatoria a Soto aún no tiene fecha determinada por la Fiscalía a cargo de José Mana, pero todo indica que sería la semana próxima. El principal sospechoso está imputado por homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio). Está detenido en la cárcel de Bouwer.

Su abogado defensor, Gastón Schönfeld, negó que el joven haya confesado y asumido el crimen. También aseguró que Soto sufrió “amenazas de muerte” en el penal.

La investigación del caso procura determinar si hubo participación al menos de una persona más en el hecho. Se sospecha que sería alguien que trasladó al atacante desde el lugar donde abandonó el auto con Catalina en su interior hasta el domicilio donde reside Soto.