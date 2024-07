A menos de una semana del femicidio que conmovió a Córdoba y al país, se conocieron más detalles del caso. El acusado del asesinato de Catalina Gutiérrez habló por teléfono con Eleonora Vollenweider, madre de la víctima, ocho minutos después de descartar el cuerpo dentro del auto en una zona descampada de Córdoba.



Esta llamada ocurrió a las 23:12 del miércoles 17 de julio, poco después de haber huido del lugar del crimen. Fue el medio El Doce Tv el que mostró las conversaciones que Eleonora Vollenweider mantuvo con Néstor Soto cuando la familia todavía creía que la estudiante de arquitectura estaba desaparecida. Pero el acusado ya la había matado.

Según el GPS del celular de la victima, ella había estado 38 minutos cerca de la casa de Soto, lo que llevó a Eleonora a enviarle un mensaje preguntando por su hija. Durante un largo tiempo, de acuerdo a lo dicho por Vollenweider, Soto escribía y borraba mensajes, lo que aumentó la preocupación de la madre de Catalina.

Crimen de Catalina: mi amigo, mi compañero y mi asesino

Fue entonces que Eleonora decidió llamar directamente a Soto. Durante el minuto de conversación, él simuló mirar por la ventana y aseguró que no había visto a Catalina y que el el auto de ella no estaba sobre la calle. La madre insistió en el GPS, pero él continuó fingiendo desconocer el paradero de Catalina. Luego, Soto llamó dos veces más a Eleonora, pero no fue atendido.

El acusado podría ir a prisión perpetua

Mientras la investigación continúa, el abogado de Soto, Gastón Schoenfeld, afirmó que el joven “está en estado de shock” tras el crimen. Soto había declarado estar enamorado de Catalina. No hay vínculo de pareja. Eran solo amigos y compañeros de estudio.

Según el letrado, su cliente “está muy arrepentido” y ha recibido amenazas de muerte en la cárcel de Bouwer. La causa también registra un segundo llamado entre Soto y Eleonora, cuyo contenido no trascendió.

Horror por un doble femicidio en Santiago del Estero: el asesino intentó decapitar a una joven y luego degolló a su tía

A la figura de homicidio por el que ya estaba acusado le sumó dos agravantes, por alevosía y por mediar violencia de género. Si Soto es condenado, le espera la pena máxima, prisión perpetua. La alevosía significa haber asesinado, obrando sobre seguro y sin riesgo para el victimario. La violencia de género, porque el crimen se produjo por la condición de mujer de la víctima.

Si bien hay secreto de sumario en la causa, trascendió que la prueba es contundente y los aspectos centrales están dilucidados. Catalina salió el miércoles pasado para una reunión con amigos en el centro de la ciudad. Luego, habría pasado por la casa de Soto. En esa vivienda se produjo el crimen. La autopsia determinó que Catalina murió asfixiada al haber sido estrangulada en su Renault Clío, en un descampado de barrio Kennedy. Presentaba también golpes en su cuerpo.

