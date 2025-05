Cuáles son los cambios claves en la ciudadanía por derecho de sangre

El nuevo proyecto de ley sobre ciudadanía italiana introduce cambios clave que afectan a hijos menores, turnos consulares y la residencia en Italia.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el diputado Franco Tirelli quien comentó que, “las novedades del último momento son de la comisión de asuntos constitucionales”, al referirse a los avances en el nuevo proyecto de ley de ciudadanía.

Tirelli explicó que, aunque el gobierno no aceptó todas las modificaciones propuestas, se lograron importantes conquistas.

Una de las más significativas tiene que ver con los hijos menores. “Logramos que los hijos menores nacidos antes del 27 de marzo de 2025 puedan ser inscriptos hasta el 31 de mayo de 2026”, subrayó. De no inscribirse en ese plazo, perderían el derecho a la ciudadanía. Para los nacidos después del 26 de marzo de 2025, el plazo será de un año desde la fecha de nacimiento.

Hijos menores: un derecho garantizado

Antes del cambio, los hijos menores no estaban contemplados en el proyecto. Según Tirelli, esto dejaba fuera a una gran cantidad de descendientes. “Toda persona que tiene la ciudadanía la puede transmitir a su hijo menor”, enfatizó.

Además, una vez inscriptos, estos hijos podrán a su vez transmitir la ciudadanía cuando alcancen la mayoría de edad, una garantía fundamental en la continuidad del derecho de sangre. “Gracias a las negociaciones se pudo conseguir esa reforma”, celebró el diputado.

Turnos consulares protegidos

Otro cambio relevante fue la modificación sobre los turnos consulares. En el proyecto original, solo estaban contempladas las personas que habían presentado la carpeta antes del 27 de marzo. Ahora, también se incluye a quienes ya tenían turnos asignados después de esa fecha. “Si uno tiene turno para julio o noviembre, se le aplica la ley anterior”, aclaró.

Este ajuste busca no perjudicar a quienes ya estaban en el proceso de solicitud, algo que generaba una gran preocupación entre los ciudadanos italianos en el exterior.

Ciudadanía desde Italia: una alternativa viable

Tirelli también destacó las facilidades para quienes decidan gestionar la ciudadanía residiendo en Italia. “Cualquier oriundo italiano puede ir a Italia, fijar residencia y hacer el trámite”, explicó.

El procedimiento exige residir efectivamente durante dos años en una comuna italiana, durante los cuales se otorga un permiso especial de trabajo. Tras ese plazo, se accede al trámite regular. “A los dos años de trabajo especial, uno puede seguir el trámite de ciudadanía”, puntualizó el entrevistado.

Este punto resulta clave para quienes enfrentan demoras o trabas en los consulados y prefieren avanzar directamente desde Italia.

Restricción para hijos mayores de edad

No todas las propuestas fueron aceptadas. Uno de los puntos que no pudo modificarse tiene que ver con los hijos mayores de 18 años. En estos casos, solo podrán acceder a la ciudadanía por reconstrucción si el abuelo era exclusivamente ciudadano italiano.

“Ahora el corte lo hicieron en el abuelo, antes no había límites hacia atrás”, explicó Tirelli. El padre del solicitante también debe tener únicamente ciudadanía italiana. Esto limita la transmisión a generaciones más recientes.

Trámite final tras la residencia

Consultado sobre si el proceso podía ser rechazado tras dos años de residencia, Tirelli fue claro: “Si está toda la documentación bien, le retornan la ciudadanía como a cualquier ciudadano”.

La clave, dijo, está en cumplir todos los requisitos y presentar las actas y documentos necesarios.