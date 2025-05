Cierre de mercados: cómo impactó la paz arancelaria entre Trump y China este 12 de mayo

El analista bursátil Nicolás Borra analizó el escenario actual de los mercados internacionales y locales en diálogo con Canal E. Según explicó, “tuvimos una jornada notablemente positiva” tras conocerse un principio de acuerdo entre Donald Trump y China sobre cuestiones arancelarias. El pacto, que implica una “pausa de 90 días”, generó expectativas y reactivó el apetito por el riesgo.

“El mercado está expectante”, sostuvo Borra, al tiempo que destacó una recuperación en los activos argentinos. “Vimos subas del 5% en el Merval en pesos y también en dólares, con petroleras liderando las alzas: YPF subió un 8% y Pampa superó el 7%”, detalló. También los bancos acompañaron con rendimientos positivos.

Un contexto de dólar estable y tasas en baja

Para Borra, el escenario favorable se explica, en parte, por una mayor estabilidad del dólar y una compresión de tasas en pesos. “Desde que asumió este gobierno, cada vez que el dólar se calma y la tasa baja, el inversor busca rendimientos mayores en renta variable”, explicó. Actualmente, la tasa del ECAP se mantiene entre 2,4% y 2,5% mensual.

Este panorama está impulsando el interés en acciones locales. “Empezamos a ver papeles atractivos. Pensá que hasta hace poco sólo Supervielle y Banco Francés estaban en verde en el año”, señaló.

Por su parte, mayo trajo una recuperación significativa. “YPF subió 15% en lo que va del mes, Pampa casi un 10% y Galicia se mantiene en terreno positivo”, enumeró el analista. Según Borra, esta mejora compensa las caídas sufridas en enero y febrero y ayuda a estabilizar el mercado.

Mejora en la calificación crediticia

Entre las noticias alentadoras también se encuentra una leve mejora en la calificación de deuda argentina. “Pasamos de CCC a CCC+, sigue siendo una categoría baja, pero es una señal”, comentó Borra. “No estamos a la par de países vecinos, pero todo suma”, agregó.

En cuanto al panorama internacional, destacó que si bien el índice S&P 500 está cerca de máximos históricos y cotiza a múltiplos elevados, todavía hay oportunidades. “Yo no me posicionaría en índices. Buscaría acciones puntuales como Google, que es la más barata de las 'siete magníficas' y no sube por cuestiones externas, no por fundamentos”.

Petróleo, geopolítica y Vaca Muerta

Sobre el precio del crudo, Borra sostuvo que el barril volvió a acercarse a los 62 dólares, favorecido por la calma relativa en Medio Oriente y en el conflicto Rusia-Ucrania. “Un valor entre 55 y 62 nos sirve para desarrollar Vaca Muerta; por debajo de ese nivel, se complica”, advirtió.

También se refirió a los recientes cuestionamientos políticos a los monopolios. “Ahí está el error de mezclar mercado y política. Los números no tienen nada que ver con los discursos. Hay que tener cautela y memoria”, concluyó.