Alta expectativa: Gianinna Maradona declara este martes 13 por la muerte de Diego Maradona

Luego de meses de declaraciones ante el tribunal durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en donde pasaron actores tan diversos como polémicos, ahora toca el turno a Gianinna, la única hija del exfutbolista que no había hablado frente a la Justicia hasta el momento. Su testimonio tendrá lugar el martes 13 por la mañana.

Según Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, exmujer y heredero de Maradona, la hermana menor de Dalma "fue citada para las 10:30" en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Según pudo saber Noticias Argentinas, Baudry reveló: “Es probable que preste testimonio durante cuatro horas. Va a ser la única que hable. Esperemos que cuente lo que vivió”.

"Se trata de la tercera hija del extécnico de Gimnasia y Esgrima la Plata que comparecerá ante los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso, luego de las declaraciones de Dalma y Jana Maradona”, completó el abogado.

Gianinna Maradona era la última hija de Diego que faltaba declarar

Por otra parte, durante su testimonio se exhibirá el audio completo de la reunión en la Clínica Olivos, donde se decidió que su padre fuera trasladado a la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

La justicia busca determinar si los acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual son culpables o no mediante dichos testimonios. Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

De ser hallados culpables, el ilícito prevé una pena que va de ocho a 25 años de cárcel. Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares.

Tras la declaración de Agustina Cosachov, Dalma responde: “No le creo nada”

La psiquiatra había testificado ante el Tribunal, en donde manifestó: "Hasta hoy no sé de qué murió Maradona. El último día que lo vi con vida a Diego fue el 18 de noviembre y no le receté ningún medicamento por el edema, porque no sabía”. Además, admitió haber solicitado la internación domiciliaria el 4 de noviembre de 2020 y que firmó ese certificado, pero lo solicitó con ciertas condiciones que "no se cumplieron".

Esta declaración bastó para que la hija de Maradona, Dalma, se pronunciara públicamente al respecto: “La noté demasiado nerviosa, se llevaba puesto el micrófono, no sabía qué decir, se quedaba callada”. De hecho, sus declaraciones fueron luego de asistir específicamente al recinto de justicia porque le interesaba escuchar lo que Cosachov tenía para decir: “Yo necesito verles la cara cuando dicen otra cosa”.

“No le creo. Simplemente por el hecho de que no podés terminar tu declaración cuando te preguntan si sabes de qué falleció y decir que no, que hasta el día de hoy no sabes por qué pasó”, disparó. Además, afirmó que la psiquiatra ya sabía que la internación domiciliaria no era seria y que no se trataba simplemente de una cuestión de “términos”, sino de hechos concretos que ella misma había advertido.

