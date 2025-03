Juicio por la muerte de Maradona: el primer policía que vio el cuerpo aseguró que estaba "a punto de explotar"

Siguen los testimonios durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En este caso, habló el primer oficial que se encontró con el cuerpo del diez. En su declaración oficial ante la justicia, Lucas Farías, quien era encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, brindó detalles del momento y sostuvo que el ídolo “tenía el abdomen a punto de explotar”. Farias se presentó como testigo en el juicio donde hay siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del diez.

En esta línea. aseguró que ver al astro del fútbol de esa manera “fue una sorpresa enorme”. Sus dichos, que se dieron ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, Farías contó que se dirigió al domicilio de Maradona tras ser alertado de una descompensación. El problema es que, ni bien arribó al lugar, uno de los custodios que se encontraban en la entrada del lugar le dio a entender que había muerto mediante señas. “Me hizo una seña así”, sostuvo, llevando su dedo pulgar de un lado al otro en su cuello.

Fanáticos reunidos a las afueras del Tribunal

Al ingresar a la cocina, que estaba contigua a la habitación, Farías se encontró con Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona, que le preguntó quién había llamado a la policía. Mientras conversaban, él se asomó hacia la habitación y notó un bulto prominente cubierto por una sábana sobre la cama, lo que le hizo suponer que se trataba de una persona fallecida. Ante esa situación, entendió que era necesario preservar la escena, informó a la fiscal y estableció un perímetro de seguridad para evitar que alguien ingresara.

En la vivienda se encontraban varias personas entre ellas Jana Maradona, Coria y otros familiares, aunque Farías no pudo precisar todos los nombres. Mencionó, además, la presencia de dos sobrinos. Una vez que llegó el personal de pericias, comenzó a tomar apuntes a mano y siguió las instrucciones para que nadie utilizara sus teléfonos celulares, con el objetivo de evitar filtraciones de imágenes que pudieran afectar la investigación.

Cuando finalmente ingresó al cuarto, observó nuevamente el bulto tapado sobre la cama. Los peritos levantaron la sábana y, en ese momento, confirmó que se trataba del cuerpo de Diego Maradona. Farías admitió que la escena lo impactó profundamente, ya que no esperaba encontrar al astro del fútbol en esas condiciones.

El fiscal mostró una foto del estado en el que fue hallado Diego Maradona

“Me llamó la atención la posición cadavérica que tenía”

Farías recordó que la postura en la que encontró el cuerpo de Diego Maradona fue sorprendente. Describió que tenía la boca hacia arriba y el abdomen extremadamente inflamado, como si estuviera a punto de explotar. Vestía un pantalón de Gimnasia y Esgrima La Plata y una remera negra.

La habitación donde yacía Maradona tenía una puerta corrediza que estaba abierta cuando los funcionarios policiales llegaron. En el centro del cuarto se encontraba la cama con sábanas blancas y sin almohadas. Maradona estaba recostado allí, ya sin vida. Farías, al igual que su superior, el comisario Lucas Rodrigo Borge, destacó que en el lugar no había elementos médicos visibles.

Según detalló, no encontró sueros ni otros insumos típicos de una internación, aunque sí observó que había sánguches de miga. Borge, quien había declarado previamente, también resaltó que la cama en la que se encontraba Maradona no era hospitalaria, sino un somier común, y que en la habitación no había un desfibrilador.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020

El acta de procedimiento, clave en el juicio

El documento indica que aquel 25 de noviembre de 2020, dentro de la casa en Villa La Ñata, estaban presentes el Oficial principal Lucas Farias, el subcomisario Leonardo Mendoza y el comisario inspector Lucas Borge, como así también algunos de los acusados. Farias fue quien tomó conocimiento a las 13.20 de aquel día del estado de salud de Maradona y al ingresar a la vivienda se encontró con Julio Coria, integrante del staff de seguridad del futbolista, quien le advirtió que el astro del fútbol estaba mal.

Allí también observó la presencia de la psiquiatra Agustina Cosachov y la enfermera Dahiana Madrid, ambas acusadas en la causa.

Ante la gravedad de la escena, se solicitó ayuda a un vecino médico, quien dio aviso al servicio de emergencias y constató el fallecimiento de Maradona.

En la última audiencia, los abogados Rodolfo Baqué y Martín De Vargas fueron apartados de la defensa del enfermero Ricardo Almirón por un conflicto de intereses, dado que el primer abogado representa a Madrid, la otra imputada que irá a un juicio por jurados populares.

En la causa están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de los enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de la prepaga, Nancy Edith Forlini.

