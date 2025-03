El juicio por la muerte de Diego Maradona, minuto a minuto | Los abogados pedirán la absolución de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov

Siete de los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, enfrentarán uno de los juicios a partir de este martes 11 de marzo para determinar si tuvieron o no responsabilidad en su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

El juicio, en los tribunales de San Isidro, comenzó a las 9. Contará con más de 100 testigos, se prevé un duración de más de 5 meses y ante los jueces desfilarán 7 acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte del astro, ocurrida en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, de Tigre, el 25 de noviembre de 2020.

15:40 Burlando: "Yo les garantizo que habrá condenas”

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, habló con la prensa durante el cuarto intermedio del juicio por la muerte de Diego Maradona. El letrado expresó que las hijas del diez están "muy sensibles y angustiadas".

También se refirió a la repercusión de la foto que mostró el fiscal general adjunto Patricio Ferrari, en la que se lo vio a Diego muerto sobre una cama: “El fiscal se ha manejado con lealtad y buena fe siempre. Se ataca a la Fiscalía, pero quiero destacarlos porque hicieron un trabajo profesional, rompiendo un paradigma. Yo les garantizo que habrá condenas”. “No hay nada más cretino que pretender involucrar a la familia en todo esta salvajada”, destacó Burlando.

13:15 - "Hijo de puta": Verónica Ojeda increpó a Leopoldo Luque

Verónica Ojeda, la ex pareja de Maradona y madre del menor de sus hijos, increpó al acusado Leopoldo Luque a la salida del cuarto intermedio a los gritos.

“Forro, hijo de puta, sorete”, fueron algunas frases que se escucharon de lo que le dijo Ojeda a uno de los profesionales de la salud imputados, en el juicio donde se dirime qué responsabilidades tuvieron en la muerte del astro del fútbol.

Los insultos de la ex pareja del diez ocurrieron cuando se cruzó al imputado a la salida de la sala de audiencias del segundo piso de los Tribunales de San Isidro. Fue el abogado Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, quien calmó a la mujer.

Cabe señalar, que más temprano, ya había increpado a la psiquiatra Agustina Cosachov a quien cruzó en la puerta de la sala de audiencias y le gritó: “ "¡Asesina, vení a dar la cara!".

13:00 - El pedido del hijo menor de Diego Maradona: “Justicia por papá”

Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen de Diego Maradona en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, apareció en las redes sociales de su madre, Ver{onica Ojeda, para pedir ayuda ante el juicio por la muerte de su padre: “Justicia por papá”.

14:55 - La audiencia pasó a un cuarto intermedio de una hora

14:23 - Las partes debaten un planteo de nulidad

Después de un breve cuarto intermedio, las partes debaten el planteo de nulidad del alegato de la Fiscalía solicitado antes por el abogado Rodolfo Baqué, defensor del enfermero Ricardo Almirón, quien reclamó que el fiscal Patricio Ferrari expuso una prueba durante los lineamientos que él no vio.

Se trata de la foto del cuerpo de Maradona, mostrada por el fiscal al comienzo de la audiencia. No obstante, según afirmó el fiscal Ferrari, aseguró que la imagen forma parte de las pruebas y que el letrado tiene acceso a ella.

Los representantes del particular damnificado, así como los abogados de Luque y Cosachov, solicitaron que no se aceptara la solicitud de nulidad, mientras que los demás no hicieron comentarios al respecto.

13:50 Finalizaron los lineamientos: todos los abogados pidieron la absolución de sus defendidos

Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach dispusieron un cuarto intermedio de cinco minutos para deliberar y tomar una decisión con respecto a los planteos de nulidad y cuestiones impulsadas por las defensas y, por una parte, de las querellas.

13:20 - Baqué dijo que para el enfermero Almirón “era un honor cuidar” a Maradona

Rodolfo Baqué, abogado del enfermero Ricardo Omar Almirón, sostuvo que para su cliente “era un honor cuidar a Maradona pero se acotaba a las directivas”.

En su apertura de lineamiento, el abogado remarcó que cree la existencia de un acuerdo para dar muerte al ex futbolista: "No tengo dudas de que acá hubo un plan criminal para matar que Diego. Pero falta ver quienes fueron parte de él".

“Almirón fue el que avisó que tenía 118 pulsaciones el miércoles y se lo informó a todo el mundo. Por qué está sentado acá. ¿Por qué no llamo por teléfono? Todos sabían cuál era el estado de Maradona. Verónica Ojeda pedía llevarlo. Las hijas querían internarlo”, detalló.

En este sentido, preguntó: “¿Que ganas podía tener Almirón de matar a Maradona si aviso lo de las pulsaciones? ¿Qué intención podía tener Almirón que fue contratado por una prepapaga?”.

“Almirón tampoco sabía que se estaba muriendo, si no lo hubiera atendido. No tenía ningún móvil para matarlo. Era un honor cuidarlo. Pero se acotaba a las directivas”, argumentó.

12:50 - El defensor del jefe de enfermeros dijo que sulciente “nunca habló con Maradona”

El abogado de Mariano Perroni, el jefe de los enfermeros, dijo que su cliente “no es médico” y que “nunca habló con Maradona”. En su lectura inicial de argumentos, el defensor sostuvo que Perroni solo "llevaba las planillas que escribían los enfermeros a la prepaga".

12:40 - Díaz prohibió que haya alcohol en la casa”, dijo su abogado

El abogado del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo habló en la apertura de lineamientos y destacó cómo Maradona lo recibió y qué medidas dictaminó durante el proceso.

“A Díaz le están imputando un homicidio por tres comentarios de WhatsApp; no hay un solo elemento que indique que Díaz tenga que ver con la muerte de Maradona. Podrán ser más o menos antipáticos los WhatsApp, pero ninguno tiene relación con el resultado de la muerte de Maradona, al que todos lloramos“, dijo el defensor, que agregó que el psicólogo logró que Maradona no tuviera, al momento de su muerte, ni drogas ni alcohol en sangre, a pesar de que semanas antes, la primera vez que fue a verlo a su casa para atenderlo por sus problemas de adicción al alcohol, “Maradona lo recibió con un vaso de vino en la mano".

Además, el abogado Diego Olmedo argumentó que el imputado no podría haber formado parte de un plan criminal porque no conocía al resto de los colegas que atendía a Maradona mientras estaba con su internación domiciliaria en Benavídez.

12:00 - Pedirán la absolución para Luque y Cosachov

Poco antes de las 12, Mara Digiuni, la abogada del neurocirujano Leopoldo Luque, sostuvo que su cliente siempre "actuó con responsabilidad" al tratarse del estado de salud del futbolista, motivo por el que pedirá la absolución de todos los cargos.

"Nuestra teoría del caso sostiene que no existió hecho ilícito en sí", explicó la letrada que defiende al neurocirujano junto a su colega Julio Rivas, y señaló: "Mi asistido tenía un conocimiento profundo y actualizado de la salud de Maradona, fue su médico de confianza desde 2019 y al momento en que se decidió esta internación domiciliara no existían riesgos".

La abogada insistió en que la conducta de Luque "fue siempre con la intención de apoyar Maradona teniendo en cuenta su compleja situación de salud" y declaró: "Vamos a solicitar que se absuelva a mi cliente de todos sus cargos, ya que actuó con responsabilidad".

Por su parte, Vadim Mischanchuk, el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, también anticipó que pedirá la absolución de su cliente, argumentando que "no está probada la prueba en su contra" y que "hablar de 'asesinato' es cruel".

"Nosotros vamos a pedir la absolución libre de culpa y cargo sea cual sea la calificación exigida. No hay relación de causalidad probada entre la actuación de mi cliente y la muerte de Diego Maradona que ocurrió por un evento cardíaco que no se ha podido probar después de cuatro años qué lo causó", manifestó el letrado.

Mischanchuk destacó que "la hipótesis delictiva por la cual ha sido traída a juicio y la prueba con la que se la ha acusado no se ha podido probar”.

11:50 - Fernando Burlando: "Diego Armando Maradona fue asesinado"

Tras las palabras del fiscal, el abogado de Dalma y Giannina Maradona, Fernando Burlando, tomó la palabra en la audiencia y se refirió a la muerte del Diez como un crimen.

"Fue asesinado. Y para esa tarea, alguien que aún todavía se oculta en las sombras, convocó aún equipo de profesionales de la salud para matarlo de una manera silenciosa, pero igualmente cruel", señaló Burlando y remarcó: "Ese día se concretó lo que fue un crimen perfecto".

El letrado sostuvo que para concretar la muerte del futbolista se desarrolló "un plan inhumano de resultado eficaz que se inició el 11 de noviembre de 2020 hasta su punto culmine el 25 de noviembre de ese mismo año".

11:10 - La acusación del fiscal: "Así murió Maradona"

Después de las 10:30, más de una hora luego de lo previsto, el juez Maximiliano Savarino dio inicio a la primera audiencia del juicio y, tras la presentación de los imputados, el fiscal Patricio Ferrari tomó la palabra y aseguró que durante el proceso presentará pruebas "sin fisuras" de que entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 Diego Maradona fue introducido en el lote 45 del barrio San Andrés, Tigre, sin encontrarse en "el uso pleno de sus facultades mentales".

Ante el Tribunal, el fiscal aseguró que el futbolista no pudo "decidir por su salud", definió al grupo de médicos como un "grupo de improvisados" y añadió: "Fue una internación domiciliaria temeraria, deficiente, sin precedentes. Ningún tipo de control existió durante ese período que terminó con la vida de Maradona".

"Así murió Maradona", indicó después y mostró ante los jueces una foto de cómo fue encontrado el astro del fútbol el día de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020. "Deliberadamente y con crueldad decidieron que muriera", aseveró mientras sostenía la foto de Maradona tirado en una cama.

09:55 - Llegaron Dalma y Gianinna Maradona

Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Maradona ingresaron a la sala de audiencias pocos minutos antes de las 10 de la mañana, acompañadas por su abogado Fernando Burlando, para presenciar la primera jornada del proceso judicial por la muerte de su padre.

Entre lágrimas, las hermanas se ubicaron en un sector especial en primera fila junto a Jana, Verónica Ojeda y tres de las hermanas de la estrella del fútbol. Frente a ellos se encontraban los siete médicos acusados por la muerte del Diez.

09:40 - Verónica Ojeda insultó a la psiquiatra Agustina Cosachov

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes en los Tribunales de San Isidro, marcado por un tenso incidente protagonizado por Verónica Ojeda, ex pareja del astro del fútbol y madre de su hijo menor. Al ingresar al edificio, Ojeda increpó a la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete profesionales de la salud acusadas en el proceso, gritándole: "¡Asesina, vení a dar la cara!".

El altercado ocurrió en las escaleras que conducen a la sala del primer piso donde se desarrollarán las audiencias, previstas hasta julio. Cosachov no respondió a los insultos, y Mario Baudry, pareja de Ojeda y abogado que representa a su hijo, intervino para evitar un enfrentamiento directo entre ambas.

En las afueras de los tribunales, un grupo de hinchas de la agrupación "Justicia por Dios" se congregó desde temprano para presenciar la primera jornada del juicio. Al llegar Cosachov, le gritaron: "¡Asesina, no nos vamos a olvidar de vos!".