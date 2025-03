Siete de los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, a partir de este martes 11 de marzo, enfrentarán uno de los juicios para determinar si tuvieron o no responsabilidad en el fallecimiento del astro del fútbol mundial, ocurrido hace más de cuatro años, el 25 de noviembre de 2020.

Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal del también exdirector técnico de Gimnasia de La Plata; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; el jefe de enfermeros Mariano Perroni, encargado de la compañía Medidom; el médico clínico Pedro Di Spagna, y el enfermero Ricardo Almirón.

Los fiscales del caso, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, imputaron a los acusados por “homicidio con dolo eventual”, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión al entender que hubo "omisiones" que llevaron a Diego a una "situación de desamparo", librándolo "a su suerte". De esta forma, consideraron que los implicados no habrían tenido intención de matarlo, pero sí habrían sido conscientes de que su inacción podía llegar a ese desenlace.

Por otra parte, la enfermera Gisella Dahiana Madrid, conocida como “la octava acusada”, se someterá a juicio por jurados en la segunda parte del año. La Justicia lo resolvió de esa manera tras el reclamo de su abogado, Rodolfo Baqué, y se espera que ese proceso tenga lugar en julio, cuando finalice el juicio a los otros siete imputados.

Diego Maradona

La autopsia determinó que "Pelusa" murió por un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada"; y el cuadro era grave si se tiene en cuenta la recopilación de datos sobre su salud que se hizo de los últimos 20 años de su vida. La Junta Médica Interdisciplinaria convocada por la Fiscalía General de San Isidro, entre otras conclusiones, indicó que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado internado en una clínica.

El juicio por el fallecimiento del ídolo de Boca y el Nápoles de Italia comenzará después de varios pedidos de postergación y contará con más de 190 testigos, entre ellos los hijos e hijas de Maradona, su exesposa Claudia Villafañe, su abogado Matías Morla, periodistas, médicos y peritos.

Leopoldo Luque, el neurocirujano

El neurocirujano Leopoldo Luque es una de las caras más visibles de quienes enfrentarán el juicio que se llevará a cabo en el Tribunal N° 3 de San Isidro, a cargo de los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Mackintach.

Luque, de 43 años, también era el médico personal del exfutbolista y quien lo operó de un hematoma subdural crónico en la parte izquierda de su cabeza, detectado tras una resonancia magnética. Además, fue uno de los que tomó la decisión de que realizara la rehabilitación en la casa del barrio privado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, luego de la intervención que tuvo lugar en la Clínica Olivos, de Vicente López.

En ese sentido, se lo acusa de no haber comunicado información sensible sobre el estado de salud de su padre a Dalma, Giannina y Jana, hijas del “Diez”, y de no haber tomado los recaudos necesarios para su cuidado.

Leopoldo Luque

Además de diversos audios que lo comprometen, como el mensaje que le envió a Cosachov en el que el día de su deceso le manfiestaba que "el gordo se va a cagar muriendo, hizo un paro cardiorrespiratorio", existe otra denuncia que pesaba sobre él: la de supuestamente haber falsificado la firma de Maradona en un pedido de historia clínica tras la internación en Olivos.

Agustina Cosachov, la psiquiatra

Psiquiatra de 40 años, Cosachov era la encargada de indicar la medicación que debía tomar la leyenda del fútbol, así como la responsable de firmar la externación de la clínica ubicada en el partido de Vicente López.

“Droopy”, tal como la llamaba Maradona en referencia al dibujo animado, es otra de las más complicadas en la causa porque los fiscales la acusan de no haber administrado de manera correcta la medicación ni los psicotrópicos que debía tomar el paciente.

También fue denunciada por “falsedad ideológica”, ya que habría falseado un certificado médico de una visita que nunca hizo y habría tomado la decisión de qué medicamentos y qué dosis administrar a instancia de los enfermeros. Por otro lado, se apuntó contra ella por “manipular a la familia”, ya que se entiende que les habría mentido al señalar que todo ocurría bajo la decisión del propio Diego.

Agustina Cosachov

Carlos Díaz, el psicoanalista

El psicoanalista especializado en adicciones Carlos Díaz ingresó al equipo médico encargado en la salud del campeón mundial de fútbol un mes antes de su muerte. De 33 años, el profesional había sido recomendado por Morla, abogado y amigo de Maradona, a Luque para llevar adelante el tratamiento psicológico.

Los fiscales lo acusan de omitir la disposicion para que sea internado en un centro de rehabilitación acorde y de haber interferido en las indicaciones de la psiquiatra Cosachov. Asimismo, se lo culpa de supuestamente no haber brindado información sobre el verdadero estado de salud del técnico a su familia.

Carlos Díaz.

“Yo llego a Maradona a través de Morla. Él me convoca porque un chofer suyo fue paciente mío durante mas de tres años en un tratamiento muy exitoso, quien luego también me fue recomendando con otras personas con problemáticas similares", había declarado el docente y miembro del Centro Argentino de Adicciones.

También expresó que durante el tratamiento y recuperación de Diego "vio muchas cosas que le llamaron la atención", como el hecho de que viviera con los empleados y no con alguno de los miembros de su familia, y comentó que el tratamiento de las adicciones fue exitosa y que “en ningún modo pudo haber influido” en su muerte.

Nancy Forlini, médica de la prepaga

La médica Nancy Forlini, de 56 años, estaba a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, que le brindó el servicio de atención al exfutbolista mientras estaba en el barrio San Andrés. En su declaración, sostuvo que solo le pidieron organizar un servicio de enfermería y de acompañantes terapéuticos, e indicó que Luque y Cosachov era quienes tomaban las decisiones.

“Nunca recibí un pedido de internación domiciliaria. Nos indicaron que serían los médicos personales quienes tomarían todas las decisiones", dijo en un descargo por escrito. También precisó que tercerizó ese servicio en la empresa Medidom, pero Mariano Perroni comentó que ella "era la única interlocutora" con Cosachov, y que le manifestó que no hablara con la familia del paciente.

Mariano Perroni, jefe de enfermeros

Perroni, de 44 años, era el empleado de la empresa Medidom que debía coordinar a los enfermeros que se hicieron cargo de Maradona mientras estaba en la casa de Benavídez. En su declaración indagatoria de 2021, afirmó que nunca tuvo contacto con el "Diez" y que sus tareas eran solo administrativas, controlando el ingreso y egreso de Almirón y Madrid.

Para los fiscales, Perroni es el responsable de haber completado las planillas con información que no se condecía con “el real estado y atención médica" que recibía Diego Maradona recibía. “Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia ya que los integrantes de su equipo hubieran logrado ser las primeras personas en darse cuenta”, agregaron.

Por su parte, el integrante de la compañía que brindaba ese serivicio para Swiss Medical sostuvo que no tenía mucha información acerca del estado del exdelantero y que la sala del inmueble en el que se encontraba no era adecuada para una internación de ese estilo por no contar con elementos médicos para una eventual emergencia.

Pedro Di Spagna, médico clínico

Di Spagna era integrante del cuerpo médico del club Huracán y fue contratado para controlar el estado de salud de Diego, por lo que es acusado de no hacerlo regularmente. De 52 años de edad, se señaló que fue solo dos veces en los 14 días en los que el astro estuvo internado en el mencionado country.

En el dictamen los fiscales sostuvieron que "en su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo —al igual que el resto de los intervinientes— de controlar regularmente el estado de salud del paciente".

Pedro Di Spagna

"Se presentó en esa calidad solo en dos oportunidades: el 12 de noviembre de 2020, cuando sugirió la realización de una serie de estudios (análisis de sangre y orina, ecocardiograma; placa de tórax y ecocardiograma doopler color) de los cuales nunca se aseguró de su efectiva materialización; seguimiento y/o control en su caso", y el 18 de ese mes, "avalando en su carácter de profesional de la salud una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol y considerar que era necesario el adecuado control clínico".

Almirón y Madrid, los enfermeros

Ricardo Almirón, de 41 años, y Gisella Dahiana Madrid, de 40, fueron los enfermeros contratados por Medidom, la empresa tercerizada por Swiss Medical para cuidados domicialiarios. Ambos coincidieron en expresar que solo recibieron la indicación de administrarle la medicación a Maradona, algo que el por entonces DT de Gimnasia rechazaba. Por esto, preparaban las dosis y se les daban a Jonathan Espósito, sobrino de Diego, y Maximiliano Pomargo, su asistente personal, para que se las suministraran porque les tenía confianza.

"No obtuve respuesta sobre el estado de salud del paciente. No tenía elementos de chequeo. Siempre estuve en la incertidumbre", manifestó Almirón en su indagatoria. También detalló que cuando lograban hacerle los chequeos debían enviar una foto con las actas al grupo de Whatsapp creado por los médicos de cabecera, pero esto era algo que solo podían hacer si Maradona los dejaba, ya que quería romper los registros porque decía que "lo controlaban".

Otra de las coincidencias entre ambos es que se les había pedido "no molestar al paciente", por lo que a veces no hacían el pase de guardia al pie de la cama. Madrid, en tanto, fue quien le hizo RCP al exjugador cuando lo hallaron muerto y fue quien dio la versión de que antes de ese día se había caído y había sufrido un golpe en la cabeza.

Es apuntada por haber mentido en sus declaraciones, ya que dijo que escuchó a "Pelusa" moverse por la habitación a las 7.30 de la mañana, pero que no entró y lo dejó descansar. Sin embargo, en el informe médico afirmó que sí había ingresado a la habitación, algo que luego aclaró ante la Justicia explicando que la empresa que la contrató la "obligó a mentir".

La enfermera será la única acusada que tendrá un juicio por jurados que comenzará en julio, luego del proceso contra los otros siete acusados que se extenderá desde este martes hasta los primeros días del séptimo mes del año.

FP/ML