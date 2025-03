El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona, llamó la atención en su llegada a los Tribunales de San Isidro con una impactante transformación física. Con un porte similar al de un fisicoculturista, el médico sorprendió a los presentes al lucir un físico completamente distinto al que tenía cuando era el profesional a cargo de la salud del ídolo.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son los acusados y qué roles habrían cumplido

Según explicó su abogado, en los últimos meses Luque se dedicó intensamente al entrenamiento y la alimentación, lo que explica su notorio cambio de imagen. Incluso, antes de ingresar a la sala de audiencias, fue visto comiendo una vianda casera en un tupper, cumpliendo con su estricta rutina de alimentación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Leopoldo Luque: el médico más señalado en la causa Maradona

Entre los imputados en el juicio, Luque es el nombre más resonante. Como neurocirujano de confianza de Maradona, su papel fue clave en los últimos meses de vida del astro. Es señalado como uno de los principales responsables del deterioro de su salud, debido a decisiones médicas cuestionables y una falta de atención adecuada.

Caso Maradona: salen a la luz audios escalofriantes que comprometen a los imputados

Uno de los momentos más controvertidos de su gestión fue cuando recomendó una cirugía en la cabeza de Maradona, pese a que no era un procedimiento urgente ni seguro en su estado. Además, la filtración de chats y audios expuso la forma despectiva en la que hablaba del exfutbolista, generando aún más indignación entre sus seguidores.

A pesar de esto, Luque siempre defendió su accionar y negó cualquier responsabilidad en la muerte del 10. Tras la muerte de Maradona, el neurocirujano declaró a la prensa: "Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso: conseguí que pueda acceder al psicólogo, al psiquiatra… Conseguí lo que nadie podía".

Visiblemente afectado por las acusaciones en su contra, agregó: "En cuanto a las cosas que se dicen, no las puedo ni leer, porque estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el velorio, en el entierro y vi gente que ni había visto nunca, y qué se diga que no estuve con él, no lo pude creer". Luego, remató: "Yo no soy el responsable de todo esto".

Cuando le preguntaron si se reprochaba algo, se quebró y rompió en llanto. Con la voz entrecortada, expresó: "No sé, pienso todo y me gustaría que esté acá. Él quería una vida, que era mala. Yo traté de acompañarlo. Lo saqué a pelotear, no quiso; lo quise traer a mi casa… Era la vida de él. Extrañaba mucho a los papás. Le cambiamos la vida a lo último y él se fue… Es muy injusto, y lo volvería hacer y volvería a pasar por todo, la Policía en mi casa... No me reprocho nada, estoy orgulloso de lo que hice".

Un juicio clave y un acusado que busca reinventarse

El juicio que comenzó este martes será determinante para conocer el grado de responsabilidad de Leopoldo Luque y los demás acusados en la muerte de Maradona. Mientras tanto, su radical cambio físico y su actitud desafiante marcan una nueva etapa en su vida, en la que busca alejarse de la imagen con la que se lo conoció en la causa.



JCCL/fl