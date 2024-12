Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández: "Está ejerciendo hostigamiento contra Francisco"

Fabiola Yañez volvió a declarar contra Alberto Fernández. La ex primera dama detalló cómo, desde la ruptura, ha sido víctima de constantes hostigamientos de parte del expresidente, tanto a nivel personal como en lo relacionado con su hijo, quien apenas tiene dos años y medio. "Estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco", sostuvo.

Alberto Fernández debe comparecer este jueves, 26 de diciembre, ante la justicia para explicar los motivos por los que busca apartar al juez Julián Ercolini del caso de violencia de género que enfrenta con su ex pareja.

En un entrevista con OKDiario de España, la exprimera dama señaló, en referencia al expresidente: "El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La denuncia por violencia psicológica hacia su hijo Francisco

La denuncia de Yáñez se centra en la manera en que Fernández interactúa con su hijo, en particular durante las videollamadas. Según la ex primera dama, el ex presidente exigió que Francisco permaneciera en videollamadas de hasta 65 minutos, un tiempo incompatible con las necesidades y capacidades de un niño tan pequeño.

Este comportamiento, sumado a actitudes hostiles como las que se pueden escuchar en grabaciones, donde Fernández reprende al niño enfermo con frases como “¡Si no me vas a hablar, no me llames!”, generó que el menor ya no quiera mantener contacto con su padre, según la versión de Fabiola.

"Desde el principio, y hasta hace muy poco, él insistía en que Francisco permaneciera en videollamadas de entre 50 y 65 minutos, cuando es bien sabido que un niño de esa edad no puede mantener la atención durante tanto tiempo. Esta exigencia, sumada a su actitud hostil hacia Francisco, ha provocado que el niño ya no quiera hablar con él", explicó Yáñez.

El juez Ercolini postergó la indagatoria de Alberto Fernández en la causa por violencia de género

"Lo que está sucediendo es que estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco", relató Yáñez, refiriéndose a los mensajes que recibe de Fernández, quien exige que su hijo se comunique con él de manera determinada, y dictamina incluso lo que puede o no puede hacer el niño durante esas videollamadas; exigencias que violarían la orden judicial que le prohíbe comunicarse con ella.

"Constantemente envía mensajes diciendo: ‘¿Por qué no pusieron a Francisco?’ o ‘Francisco no habló bien conmigo’. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes. Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día", detalló la denunciante

La fiesta en la Quinta de Olivos: nueva versión

Otro punto sensible que reveló Yáñez en la entrevista fue el episodio de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. A pesar de las versiones oficiales que la señalaban como responsable, Yáñez confirma que fue Fernández quien ordenó la celebración y estuvo presente durante todo el evento, contradiciendo la versión oficial que la responsabilizaba por completo.

Por otro lado, Yáñez también expuso situaciones de vulnerabilidad económica en su nueva vida en Madrid, donde enfrenta dificultades para llevar a cabo trámites básicos debido a la falta de un acuerdo definitivo sobre la manutención de su hijo, así como la suspensión de la cobertura médica de Francisco durante un episodio de bronquitis aguda. Además, reveló que el ex presidente retiró el vehículo que utilizaban para el transporte escolar, lo que agravó aún más su situación.

"Está ejerciendo nuevamente violencia psicológica", destacó Yáñez, mientras exige que Fernández reciba ayuda profesional para poder establecer un vínculo saludable con su hijo.

RM/ff