Luego de meses de silencio en sus redes sociales, reapareció Fabiola Yáñez: "Nuevos comienzos"

Fabiola Yañez, quien fue pareja del ex presidente Alberto Fernández, volvió a postear en sus redes sociales luego de cuatro meses de su última publicación. Su mensaje consistió en una foto de ella misma -de espaldas- frente a un cuadro a punto de ser pintado.

“Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo… Gracias, Vivian Guggenheim @guggenheim_art por todo lo que enseñaste hace tantos años”, escribió, en referencia a su separación del ex mandatario tras las denuncias por violencia de género.

La semana pasada, Yáñez había dado una entrevista al canal OKDiario de España, en la que aseguró que Fernández “jamás le pidió perdón por los golpes que le dio durante la relación”. En este sentido, reafirmó que hoy “no podría estar delante de él”.

A su vez, la ex primera dama sostuvo que, además del maltrato físico, sufrió violencia psicológica: “Es la parte más fuerte que una padece en una situación de agresión y hostilidad”.

Fabiola Yañez durísima con Alberto Fernández: "Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

Durante la misma conversación, indicó que el expresidente la culpaba “de haber perdido elecciones”, de “ponerlo violento” y de que su relación terminara como terminó. “Él estaba seguro de que hubiese sido reelecto si no fuera por mí”, sostuvo.

"Enfrentarse a un ex mandatario es ir contra el poder. Creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico, porque la verdad nada te cura. No hay dinero que pueda curar esas heridas", cerró.

Previo a la imagen recientemente subida, la última publicación de Yáñez había sido el 11 de agosto. En aquel entonces, agradecía a quienes “mostraron solidaridad” por la situación que estaba atravesando con el ex jefe de Estado. También mostró palabras de gentileza con su abogada, Mariana Gallego, “por su generosidad, paciencia y humanidad”.

