Causa Seguros: Alberto Fernández dijo que la denuncia es "ambigua y vacía de fundamento"

El expresidente Alberto Fernández se defendió en la causa Seguros, la cual, asegura, se trata de una "persecución política direccionada desde el sistema penal". Asimismo, sostuvo que las denuncias son “ambiguas y vacías de fundamento”, ya que se basaron en vaguedades e informaciones periodísticas con presuntos datos falsos e imprecisos, siendo que, a su criterio, no señalan ningún delito.

Alberto Fernández realizó su descargo a través de un escrito de 48 páginas que presentó ante el juez federal Julián Ercolini, redactado en primera persona, pero que lleva también la firma de su abogada Mariana Barbitta. Con duras críticas a la Justicia, el exmandatario señaló que el decreto que firmó para obligar a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros buscaba que las primas no fueran a parar a manos de “empresas extranjeras” y que expresamente preveía que no debía haber intermediarios.

Además, el exmandatario mencionó que las reparticiones del Estado que pactaron sus pólizas con el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, y otras firmas, no contrataron “productores de seguros”, sino asesores de seguros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno derogó el DNU de Alberto Fernández que generó el escándalo con los seguros

Sobre la denuncia, el expresidente señaló que se basó en información publicada por Clarín e Infobae, lo cual fue utilizado como base “para interponer denuncias por parte de funcionarios judiciales, diputados/as, o sectores allegados al gobierno entrante”.

“Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”, añadió.

En su defensa, Fernández indicó que la denuncia tiene un “tinte ideológico” económico, libertario, toda vez que “se pone como foco de la denuncia el ‘monopolio’ en el ámbito de seguros estatales”, en consonancia con la idea de la intervención mínima del Estado en la economía.

Luego calificó las acusaciones como “ambiguas y vacías de fundamento”, ya que “no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido”.

Alberto Fernández señaló que su decreto eliminó a los intermediarios y que él nunca favoreció al broker Héctor Martínez Sosa.

“Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito”, manifestó y añadió que la contratación con intervención estatal “es vista como una irregularidad”.

El exprsidente explicó que su decreto buscaba favorecer al Estado al volcar allí los recursos de estas contrataciones: “Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado".

"Tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero”, agregó.

Alberto Fernández insistió en que Ercolini no le da garantías de imparcialidad y señaló que el dictamen del fiscal Carlos Rívolo no contiene los “datos mínimos para poner en movimiento la acción penal, salvo que, desde la Justicia Federal, se entiendan como suficientes ‘datos mínimos’ a la citación de fuentes periodísticas que no se sustentan en ningún documento, declaración u acto válido”.

Los chats de la secretaria de Alberto Fernández que lo complican en la causa de los seguros

El exlíder del Frente de Todos y expresidente del PJ indicó que “el Presidente de la Nación no tuvo ni tiene ninguna injerencia” en esas contrataciones de seguros y aseguró que es “totalmente ajeno” a las empresas de Martínez Sosa. “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”, expresó.

Sin embargo, Fernández no hizo mención a los chats con su exsecretaria en los que le dice que él se encargaría de que Martínez Sosa consiguiera las pólizas de la Cancillería ni a los que aludían a las pólizas de Fabricaciones Militares. En tanto, puntualizó que el broker “ha sido contratado por todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno nacional”, desde mucho antes de que él asumiera el poder.

“La idea de que el Decreto Nro. 823/2021 fue dictado para beneficiarlo [a Martínez Sosa] es absurda, toda vez que la mayoría de los contratos en los que intervino son previos a mi asunción como Presidente”, exhortó.

“Luego del dictado el Decreto Nro. 823/2021, ninguna póliza se contrató con la intervención de un productor de seguros. Todos los contratos de hicieron con ‘acuerdos interadministrativos”, aclaró Fernández. En esa línea, explicó que hubo organismos que requirieron a Nación Seguros S.A la designación de un “asesor” que les aconsejara sobre cuáles eran los riesgos por cubrir y eventualmente diligenciara el cobro de siniestros. “Esta figura no aparece en el decreto, pero es una práctica habitual en el mercado de seguros”, detalló, a la par que sostuvo que, cuando los seguros del Estado se monopolizaron, Nación Seguros S.A acotó las comisiones al 10% del precio de la prima.

Fernández insistió que el juez federal Julián Ercolini no le da garantías de imparcialidad.

Sobre los chats que trascendieron, manifestó que se advierte su “desconocimiento y falta de entendimiento” de las supuestas irregularidades que se informaban en la nota de Clarín. Al respecto, aseguró que la prueba es que le pidió información al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, para saber que ocurría.

En esa línea, copió un chat que tuvo con Pagliano: “Yo creo que es una operación. Me doy cuenta que mezcla todo con el solo fin de lastimar. No te pedí que me expliques el tema porque dude, te lo pedí para que estemos preparados para responder esta turrada, tratando de dar las mayores precisiones para que no puedan tergiversarnos. Por lo pronto, me dijiste que Nación seguros dejó de asegurar eso porqué daba pérdidas, y después volvió cuando ANSES no quiso autoasegurarse más. ¿Por qué volvieron a asegurar el riesgo si lo habían dejado por ruinoso? Te pido que te sientes y escribas de un modo claro qué fue lo que ocurrió”.

MB/ff