Causa Seguros: un fiscal pidió analizar el teléfono de Alberto Fernández

El fiscal Carlos Rívolo presentó este viernes un escrito al juez Julián Ercolini para que se proceda a análisis del teléfono del expresidente Alberto Fernández, en la causa por conocida por la Nación Seguros. El teléfono había sido secuestrado junto al del broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, cuando fueron allanados en esa causa.

Del teléfono de Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aparecieron los diálogos y fotos en los que Fabiola Yañez cuenta que estaba siendo golpeada por el entonces presidente, por lo que se convirtió en el disparador de esa denuncia de violencia de género. En ese momento, el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa junto a Rívolo, separó ese material en un legajo aparte y a través del abogado Juan Pablo Fioribello contactó a Fabiola Yañez, que vive en España, para invitarla a denunciar.

En un principio, Yañez decidió no denunciar, pero luego resolvió que sí lo haría. La ex primera dama le dijo a Ercolini. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, y le contó que estaba sufriendo “terrorismo psicológico” y “acoso telefónico” para que no lo acusara. Por esta razón el juez dictó una serie de medidas cautelares: le prohibió al ex Presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”. También le prohibió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Fabiola. También pesa sobre él una orden de restricción que le prohíbe acercarse a Fabiola en un radio de 500 metros.

En desarrollo...