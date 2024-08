Leandro Santoro se despegó de Alberto Fernández y Javier Milei lo cruzó

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, se distanció públicamente de Alberto Fernández, en medio del escándalo por las denuncias de violencia de género que realizó su expareja Fabiola Yañez. Tras sus declaraciones, Javier Milei salió a cuestionarlo y señaló que “abusaba de su condición de amigo” del expresidente.

"(Tengo) mucho dolor, la verdad, (tengo) bronca, soy consciente de que construí con él una relación. En principio cuando nos enteramos del tema el 7 de agosto, en el bloque firmamos una resolución que tiene una línea correcta, se le cree a la víctima y se pide que la Justicia actúe", mencionó Santoro este jueves en C5N.

En este sentido, se refirió a las denuncias por las que Fernández quedó imputado por lesiones graves, abuso de poder y amenazas contra Yañez. "Se filtraron cosas muy duras, chats desde hace dos años que a los que tuvimos contacto con Alberto nos pone en una situación de mucho dolor”, indicó.

Luego, explicó: “Cuando era pibe pasé por momentos de violencia familiar y eso me condiciona a la hora de hablar y actuar, por haber vivido esas situaciones no hay posibilidad de que si yo tenía esa información me hubiese quedado callado”.

De esta manera, continuó despegándose de la figura del expresidente: “No sabía nada, de la vida privada de Alberto había muchos rumores, pero nunca tuve un conocimiento de que fuera violento o alcohólico. Siempre hay que creerle a la víctima”. Y enfatizó: “No me hice el pelotudo. Nunca supe nada, si hubiese sabido algo ni en pedo me quedaba callado".

En paralelo, comentó que la relación entre ambos “se fue enfriando por cuestiones políticas” y que incluso “algunas fueron conocidas”.

“Acá hay que ser lo más serio posible. Este evento, esta tragedia que vemos por capítulos, pone a las mujeres en una situación horrible. Hay que ser responsables, siempre se le tiene que creer a la víctima y se la acompaña. Cero impunidad para cualquiera, es un mensaje que hay que dar claro", concluyó.

Javier Milei le respondió a Leandro Santoro luego de su crítica a Alberto Fernández

Las declaraciones del diputado nacional no pasaron desapercibidas y rápidamente fueron aludidas en X (extwitter) por un periodista que lo cuestionó por la cercanía que tenía con Fernández. Este mensaje, a su vez, fue comentado por el presidente Javier Milei.

“Santoro q era íntimo, entraba a la casa y todo eran hermanos se está despegando de Fernández (sic)”, escribió el periodista, locutor y conductor, Guillermo Macu Mazzuca.

Momentos más tarde, Milei reposteó esta publicación junto con un mensaje. “El que en nombre de ser el vocero (no oficial) / representante en los medios del expresidente y abusando de su condición de amigo, llamaba a que se censurara a los libertarios... Gracias a esa persecución desperté y me metí en política...VLLC...!!! (sic)”, añadió el mandatario.

