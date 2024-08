Denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: se conocieron nuevos chats con María Cantero

"Un infierno". Así describió Fabiola Yañez su convivencia con el expresidente Alberto Fernández en la primera declaración que le dio al fiscal de la causa, Ramiro González, luego de denunciar golpes y acoso psicológico. Con el correr de los días, fueron apareciendo más pruebas que buscan ratificar sus dichos, entre ellos otros chats que Yañez mantuvo con María Cantero, histórica secretaria de Fernández que está implicada también en la causa por los seguros.

"Sabiendo que puedo estar embarazada, hoy me pegó una patada en la panza", se lee en uno de ellos, con fecha del 12 de agosto del 2021.

Aquel día, salieron a la luz las fotos de la celebración de su cumpleaños durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, que generaron una fuerte polémica alrededor del entonces presidente. El "Olivos Gate", uno de los tantos nombres con los que se conoció el escándalo, desató una crisis que el gobierno del Frente de Todos nunca pudo superar, ya que la máxima autoridad del país se encontraba celebrando mientras millones de argentinos seguían sus consejos y se encerraban para no contagiarse de Covid-19.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alberto Fernández: quiénes son los seis testigos citados que podrían seguir complicando al expresidente

"Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le relató Yañez a Cantero en esa conversación. "No puedo creer lo que me decís. Preservate", fue la respuesta de la secretaria del exmandatario.

Cantero sostuvo entonces que Fernández "la está pasando muy mal" pero "no justifica eso jamás", en relación a los supuestos maltratos.

Los chats fueron dados a conocer por TN, pero no fue todo: Yañez también dio a entender que Fernández quería forzar una relación con su amiga y entonces asesora, Sofía Pacchi. “Anoche me quiso ahorcar, solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una conocida mía para que me acueste con él”, había manifestado.

La fiesta de Olivos por el cumpleaños de Yañez

Este miércoles, el fiscal federal González imputó formalmente al exjefe de Estado en el marco de la denuncia que realizó Yañez por violencia de género, acusándolo de “lesiones graves, doblemente agravadas” y también de ”amenazas coactivas”.

Sumado a esto, pidió realizar 30 medidas de pruebas, entre las que se encuentran tomar testimonios del exmédico presidencial Federico Saavedra, de Cantero, del exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, de Pacci; la madre de Fabiola, Miriam Yañez Verdugo y la periodista Alicia Barrios.

Fabiola Yañez y la acusación por "terrorismo psicológico"

Este jueves también trascendieron partes del escrito que Yañez había presentado ante la Justicia días atrás, donde relató que gente del entorno de Fernández la llamó para decirle que había muerto.

"Todo el tiempo me golpeás": impactantes chats y fotos de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

"Un día me llamaron para decirme que estaba muerto y yo llamé al hermano, desesperada, para que vaya a verlo", afirmó en referencia al medio hermano de Fernández, Pablo Galíndez.

En su relato, señaló que el mensaje era parte de una "manipulación" de los cercanos a su ex pareja en momentos en que él amenazaba con suicidarse.

"No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan", expresó la exprimera dama. Y agregó: "Vivo aterrada de no contar con el dinero para pagar el alquiler, la escuela de mi hijo".

Gi