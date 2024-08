"Todo el tiempo me golpeas": impactantes chats y fotos de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

La volcánica causa por violencia de género iniciada esta semana por Fabiola Yañez con Alberto Fernández sigue sumando nuevas aristas, y este jueves se conocieron conversaciones por chat e imágenes intercambiadas por Whatsapp, que comprometen al ex presidente y están siendo examinadas por la investigación. En varias de estas fotos, que fueron difundidos inicialmente por Infobae, la ex primera dama aparece con impactantes lesiones (un moretón en el ojo derecho y otra lesión en el brazo), y le enviaba a Fernández el siguiente mensaje: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito".

A pedido del juez Julián Ercolini, el Gobierno dispuso este jueves 8 de agosto reforzar la custodia de Fabiola Yañez: dos efectivos de la Policía Federal llegarán a Madrid en los próximos días para efectuar un recambio de agentes, como parte de las medidas tomadas para preservar la seguridad da la denunciante.

En este contexto, se conocieron fotos y chats que ya están en manos de la investigación por violencia de género que tramita en el juzgado del magistrado Ercolini. Infobae accedió a este material, que incluye una serie de capturas de lesiones que se remontarían a agosto de 2021.

Además de las fotos que la ex primera dama aportó como prueba de las agresiones físicas, también puso a disposición de la Justicia una serie de chats en los cuales le pedía a Fernández que dejara de golpearla: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En este intercambio vía Whatsapp, se pueden advertir otras afirmaciones de Yañez reprochándole al ex mandatario su comportamiento violento:

- “Me volves a golpear. Estás loco”.

- “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”.

- "Cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones".

- "Esto es cuando me zamarreaste”

En una de las fotos más impactantes, un primer plano de la ex primera dama con un moretón oscuro en uno de sus ojos, Fabiola Yañez le escribió este mensaje irónico a Fernández: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Las mensajes de Alberto Fernández frente a estas acusaciones son: “Me siento mal”, “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal” y “Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

En desarrollo...

