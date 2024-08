Pablo Echarri, actor referente dentro del ambiente artístico y conocido por su militancia política, salió a criticar al expresidente Alberto Fernández, cuya gestión definió como una "mierda". El intérprete sostuvo que no era la mejor opción para las elecciones de 2019 y calificó como "aberrante" la denuncia por violencia de género que le realizó Fabiola Yánez.

"Con la salida a la luz de esta cuestión familiar del expresidente, ha detonado no solamente en mí, sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández", dijo Echarri este viernes 16 de agosto acerca de la denuncia de la exprimera dama por violencia física y psicológica contra el exmandatario.

En diálogo con Ahora dicen (Futurock), Echarri manifestó que el daño al peronismo es "inmenso, pero previo a la denuncia", ya que destacó que la administración del dirigente de Unión por la Patria había sido realmente malo. "Disparó una situación aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con decisiones timoratas y conservadoras".

"La denuncia es la frutilla de postre. La gestión de Alberto no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar", agregó el actor. También destacó que el ex Jefe de Estado "no supo ver la herramienta transformadora que tenía en la mano, dejando de lado la cuestión cultural".

Echarri cuestionó además a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, por haber elegido a Fernández como candidato en los comicios de 2019, que ganó el peronismo. "Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo, pero lo conocía más que nosotros”, sostuvo.

El expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yañez.

Según el actor, Fernández "no era el peronista que todos deseábamos ver". En esa línea, Echarri analizó el presente del kirchnerismo: "Ya son tres elecciones en las que el kirchnerismo no puede poner un candidato propio de su riñón, porque no les alcanza la perspectiva de voto para poder ganar. Incluso los candidatos que Cristina ungió, eran peronistas más volcados al centro, no tanto a la izquierda".

"Alberto no era un impulsor en materia de ajuste de derechos. Y esto lo único que hace es elevar la vara del asco, donde ya ni siquiera me guardo en decir las cosas que digo. Hasta ahora había como un cierto manto de piedad sobre el personaje, pero con esto que sucedió ese manto de piedad vuela por los aires”, agregó el artista.

"Fingimos un poco de demencia a la hora de votar”

En otro tramo de la entrevista, Echarri remarcó que conocían algunas de las ideas del expresidente ya que años atrás, cuando era Jefe de Gabinete, habían ido a visitarlo con un grupo de actores, como Pepe Soriano, "China" Zorilla y Federico Luppi, para presentarle un proyecto.

Causa Seguros: un fiscal pidió analizar el teléfono de Alberto Fernández

"Yo le llevé una carpeta a Alberto Fernández en 2006 para crear SAGAI y él fue el primero que la metió en un cajón. Luego Néstor Kirchner se enteró, la pidió y firmó el decreto", dijo. Y siguió: "Cuando asumió, le hicimos un guiño por su rol en la gestión cultural, pero sabíamos que era un socialdemócrata".

Sin embargo, Echarri luego reconoció: “Nosotros sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, fingimos un poco de demencia a la hora de votar".

Pablo Echarri.

"Yo no tengo la obligación de divulgar, yo me expreso políticamente porque es irrefrenable para mí. Mi único objetivo en política es ganarle a la derecha", comentó.

Por último, Echarri expresó que la cultura argentina atraviesa “un momento muy duro" ya que "hace ya ocho meses que tenemos un gobierno ultraconservador”. Acerca de la administración de Javier Milei, adelantó que "cuando esta pesadilla termine, se volverán a acomodar y reconstruir".

"No supimos convencer a los propios de que la cultura es importante, muchos creen que la cultura es entretenimiento, o farándula. El conservadurismo busca separar a la gente, alejarla y no unirla, por eso se ataca a la cultura", concluyó.

