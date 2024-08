La familia de Fabiola Yañez rompió el sllencio: "Mi hijo me apaga el televisor"

La familia de Fabiola Yañez en Río Negro, la provincia donde nació la ex primera dama, rompió el silenció para mostrar su consternación por el caso de violencia de género que tiene como imputado al expresidente Alberto Fernández.

"Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola dónde está golpeada", dijo Violeta Verdugo de Yañez, la abuela, que vive en Roca, al diario Río Negro.

La mujer crió a Fabiola hasta los 12 años. En ese momento la madre se casó y se fueron a vivir a Misiones.

También habló el tío de Fabiola, Cristian Yañez, que está cuidando y conteniendo a su madre. "Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto", se lamentó.

El tío de la exprimera dama y su abuela contaron que nunca tuvieron contacto con el expresidente Alberto Fernández.

"Fabiola nunca me presentó a Alberto, yo estaba un poco sentida pero ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando", contó Violeta. "Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué”, dijo el tío.

Está muy indignado: "Imaginate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crió".

La abuela mencionó que durante las visitas que hizo Alberto Fernández como presidente a la provincia de Río Negro nunca la visitó. Y contó que nunca pudo conocer personalmente a su bisnieto Francisco: "Solo lo vi por la televisión".

Cristian le contó al diario rionegrino que Fabiola les explicó por qué mantuvo a su familia alejada del expresidente, hoy imputado por haber maltratado y golpeado a su sobrina: "Ella nos dijo que no quería involucrarnos".

El tío de Fabiola Yañez expllcó que tiene comunicación con su hermana Miriam, la madre de la exprimera dama. "El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió mi hermana", contó.

La abuela Violeta dijo que confía en la versión de su nieta: "Yo le creo a Fabiola, creo en la denuncia".

