El 70% de la sociedad no le cree a Fabiola Yáñez ni a Alberto Fernández sobre la denuncia por violencia de género

Lo ocurrido con la causa que tiene Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez por violencia de género tuvo un fuerte impacto tanto en el peronismo como en el kirchnerismo por el lado político, sin embargo, la sociedad tiene otro punto de vista y es por eso que con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el politólogo, Anibal Urios.

“En la primera pregunta que hicimos pusimos 3 opciones en cuanto a la credibilidad, a quién le cree la sociedad en este gran tema de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez”, comentó Anibal Urios. “Casi el 70% de la sociedad no le cree a ninguno de los 2, después hay alrededor de un 30% que le cree a Fabiola y solo un 2% que le cree a Alberto Fernández”, agregó.

Las respuestas de la gente se mezclan con lo ocurrido en la fiesta de Olivos

Posteriormente, Urios planteó: “Los resultados de la encuesta no son una cuestión de credibilidad sino de enojo y bronca en la sociedad, no por este tema, sino por lo que pasó en la pandemia con la famosa fiesta en Olivos”.

La sociedad asume que Cristina Kirchner no podrá desligarse de Alberto Fernández

“Cristina está haciendo lo imposible para no ser la culpable de haber llevado a Alberto Fernández a la presidencia”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Por más que Cristina haga lo que haga o quiera hacer creer que no tiene nada que ver, para la gente no es así y el número es lapidario, porque más del 70% dice que Cristina no va a poder despegarse políticamente de Alberto Fernández”.

Por otro lado, el politólogo señaló: “La gente tiene memoria y lo que tienen que entender muchos políticos es que la gente no es ingenua, sabe bien las cosas y sabe también mirar para adelante y mirar para atrás, la gente no necesita diagnóstico, sino hacia dónde vamos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “para la gente el coletazo se lo lleva el kirchnerismo pero hay un amplio porcentaje que dice que el peronismo también”.

Como conclusión, Urios destacó que, “lo ocurrido con Alberto Fernández lo que le hace a Milei es aferrar el voto del disgusto y la desilusión, la gente asume la razón de volcar su voto hacia Milei, sin embargo, queda huérfano un gran porcentaje que muchos sectores lo están tratando de capturar”.