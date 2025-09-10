La interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo está lejos de ceder, pese a que a que el presidente Javier Milei se puso al frente de la “mesa política” con la idea de renovar la estrategia electoral de cara a octubre, cuando La Libertad Avanza se juega la nueva conformación del Congreso pensando en el segundo tramo del mandato.

En esa serie de cambios que busca introducir el mandatario, se estrenó la “mesa política bonaerense” para encarar el tramo nacional de la campaña en el territorio más grande del país, y en donde el principal objetivo es dar el catastrófico resultado del pasado 7 de septiembre, o al menos recortarlo.

Con todo, Karina Milei vetó el ingreso de Agustín Romo, un integrante de “Las Fuerzas del Cielo” a la mesa bonaerense lo que da cuenta que las tensiones internas están lejos de bajar decibeles.

En las filas karinistas le imputan a Romo haber tenido un pésimo resultado en San Miguel, en donde el principal armador es Romo. Su candidato, Agustín Puiggari obtuvo un 19% en el distrito en el que una vez más, el vecinalismo de Joaquín De la Torre se impuso. Se trata del segundo peor resultado en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Puertas adentro en las filas libertarias hay voces que señalan que la “discapacidad”, “los jubilados”, "el Garrahan” fueron determinantes en el resultado, pero también lo fue la “cloaca de twitter (hoy X)”, según explican.

En ese marco, la interna en entre el “territorio” de Karina y Sebastián Pareja y los “digitales” que responden a Caputo están lejos de aplacarse.

El martes, se activó un hashtag #Mileiescuchanos entre muchos referentes libertarios de las redes. “Se rebelaron las bases”, explicaron ante este medio. Además, aseguraron que el veto a Romo para sentarse en la mesa bonaerense “sumó” al malestar de los jóvenes digitales.

Al mismo tiempo, explicaron que el hashtag surgió espontáneamente, que no hay acciones coordinadas y que el malestar se fue expresando.

En tanto en el sector caputista señalan que en San Miguel había un acuerdo cerrado con De la Torre, al cual le dieron de baja desde la banda karinista. Incluso destacan que la boleta seccional que llevó Diego Valenzuela en el tope sacó el 38%, levemente por encima del promedio en la seccional y que la baja performance de Puiggari se debe al corte de boleta y que De la Torre administra desde 2007 el distrito.

Una rareza en la contienda. Hasta el brazo territorial de Pareja en Moreno, Ramón “Nene” Vera posteó en su Instagram: “Un hombre silencioso con un plan es más peligroso q un hombre ruidoso sin un plan”, un mensaje que parece dirigido al asesor Caputo, quien habría pedido que Vera no maneje cuenta X , porque no lo requería para su trabajo territorial.

Otro “vértice” de la interna libertaria continúa siendo Daniel Parisini (Gordo Dan), quien no se guardó nada en sus redes. “Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad”, dijo Parisini y agregó: “le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir.”

