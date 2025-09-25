Una denuncia presentada en Chaco contra Milei por incitación a la violencia será investigada en Comodoro Py

La Justicia federal determinó que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 6 de la Ciudad de Buenos Aires será el encargado de investigar una causa abierta contra el presidente Javier Milei por presunta intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales. La decisión pone fin a un conflicto de competencia entre la Justicia chaqueña y la porteña, y traslada definitivamente el expediente a los tribunales de Comodoro Py.

El expediente se inició tras una denuncia presentada en Chaco por Carlos Martínez, secretario general del partido Libres del Sur, quien acusó al jefe de Estado de haber incurrido en delitos vinculados a la incitación a la violencia a partir de expresiones vertidas en redes sociales.

Entre las frases que originaron la presentación figuran declaraciones como: “Zurdos hijos de puta, tiemblen” y “Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo desde un inicio que los hechos denunciados se habrían producido en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que recomendó que la causa no continuara en la jurisdicción chaqueña. Siguiendo ese criterio, la jueza federal de Resistencia declaró su incompetencia territorial y remitió el expediente a los tribunales porteños.

El conflicto de competencia y la decisión final

Al recibir el caso, la fiscal María Paloma Ochoa consideró que la declinación era prematura, dado que no se habían producido medidas probatorias que confirmaran el lugar de comisión del presunto delito. En la misma línea, el juez Daniel Rafecas cuestionó que la decisión se hubiera tomado sin elementos suficientes. Ante la falta de consenso, la disputa fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

En su fallo, la jueza subrogante Patricia Beatriz García recordó que el artículo 37 del Código Procesal Penal establece que la competencia territorial se define por el lugar donde se consuma el delito. En el caso de expresiones difundidas digitalmente, ese lugar es el sitio desde donde fueron emitidas.

Con base en este principio, el tribunal concluyó que la investigación debe llevarse a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, ya que Milei reside y ejerce sus funciones allí, los mensajes fueron publicados desde esa jurisdicción y existen causas similares tramitando en Comodoro Py, lo que permite unificar criterios y avanzar con mayor eficacia.

Próximos pasos de la investigación

El Fiscal General Federico Carniel coincidió en que la jurisdicción porteña es la más adecuada por su cercanía a las pruebas y para garantizar el derecho de defensa del imputado. Con esta resolución, el Juzgado Federal N.º 6 asumirá la causa, que aún se encuentra en etapa inicial. Todavía no se han dispuesto medidas concreta.