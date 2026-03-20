La Argentina en un nuevo eje internacional y las tensiones que sacuden al Gobierno

En el plano argentino, Milei está llegando a Hungría a visitar a Viktor Orbán, una visita muy reveladora respecto de las ideas que conectan a Milei con el mundo. Orbán ayer fue motivo de un desastre europeo. Hay dos asuntos que han crecido mucho en las últimas horas, uno tiene que ver con Manuel Adorni, que es el resultado de un conflicto interno del Gobierno, evidentemente el conflicto viene de adentro.

El caso Libra también suma aspectos controvertidos, hoy aparece una factura del señor Novelli, de su compañía, a Hayden Davis por 250.000 dólares, la factura por el cobro de Novelli a Hayden Davis para ver al presidente Milei.

Milei habló anoche en un acto en Tucumán, dijo algo así como que el Gobierno estaba sufriendo una “carnicería mediática”, por supuesto aprovechó para ofrecer una catarata de insultos, pero no se privó de insultar a mucha gente.

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Vino, vio y voló: Milei se fue de nuevo, esta vez a ver a Viktor Orbán y un foro de la CPAC en Hungría

El canciller dijo que Orbán y Milei tenían pensamientos afines y que están pensando el mundo de una misma manera, asunto bastante curioso considerando que Orbán es socio de Vladimir Putin, autócrata, rodeado de un entorno corrompido, que está enloqueciendo al mundo occidental que Milei aspira a defender. Yo le diría a Quirno que le diga a Milei que se apuren a pensar el mundo juntos porque las perspectivas sugieren que Orbán va a perder las elecciones.

La visita de Milei a Hungría y el impacto político de sus alianzas internacionales

Me parece muy revelador esta visita respecto de la cabeza de Milei al dictador Viktor Orbán. Orbán es lo mismo que ir a ver a Chávez, hay un trío ahí: Putin, Orbán, Trump, un cuarteto Putin, Orbán, Trump y Milei. Milei inserta a la Argentina en este problema. Probablemente esté subestimando por la prensa este tema, pero a nosotros nos parece importante, porque ahí hay plata. Orbán, como Chávez, se dedica a financiar movimientos políticos afines. Los libertarios son raros y tienen un problema cuando procuran conectar la economía liberal con la democracia, hay un conflicto ahí, un matrimonio mal avenido.

BR